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Evde tartıştığı annesini karnından bıçaklayarak öldürdü

35 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Mustafa Erdem Özkaya (37) birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı (62) çıkan tartışmada karnından bıçakladı.

Evde tartıştığı annesini karnından bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Mustafa Erdem Özkaya (37) birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı (62) çıkan tartışmada karnından bıçakladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Esin Özkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olan Mustafa Erdem Özkaya, aynı evde yaşadığı annesi Esin Özkaya ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Erdem Özkaya, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesinin karnına sapladı. Esin Özkaya kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Erdem Özkaya'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Esin Özkaya sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Esin Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastane morguna konulan Esin Özkaya'nın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Erdem Özkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Mustafa Erdem, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:38 Kaynak: DHA
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