Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde tartıştığı eşini mutfak bıçağı ile 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı. 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan genç kadının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, bugün saat 11.15 sıralarında Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ş. (30) adlı şahıs yeni taşındıkları evde eşi Rabia Buse Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa koşan Burhan Ş., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş., eşini göğsünden ısırarak bıçak darbelerinden kurtulduktan sonra acı içinde komşusuna sığındı.

Boğuşmadan kocasını ısırarak kurtuldu

Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirerek yaralı kadını kendi araçları ile Körfez Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise hastane kontrolü sonrasında polis merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi yaralı kadın, 5 saat süren ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Rabi Buse Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Ş. tutuklandı. - KOCAELİ