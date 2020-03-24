Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu - Son Dakika
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Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu

7 saat önce

Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Maltepe'de şahıs eşini silahla vurdu Maltepe'de bir şahıs, evde tartıştığı karısını bacağından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu

Maltepe'de şahıs eşini silahla vurdu

İSTANBUL - Maltepe'de bir şahıs, evde tartıştığı karısını bacağından tabancayla vurarak ağır yaraladı. Eşini vurduktan sonra kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay Zümrütevler Mahallesi Yonca Karaca Caddesinde bulunan bir sitede saat 07.30'da sıralarında meydana geldi. B. Ç. isimli şahıs ile eşi H. Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada B .Ç. evde bulunan silahla eşini ayağından vurdu. Silah seslerini duyan komşular yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Eşini vurduktan sonra kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri olay ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayın gören görgü tanığı, "Sabah saatlerinde silah seslerine uyandık. Zemin katta bulunan kiracı hanımını ayağından vurmuş. Neden olduğunu bilmiyoruz. Kendilerini fazla tanımıyoruz" diye konuştu.

Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu

Maltepe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:41 Kaynak: İHA

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