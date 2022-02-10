Evde tedavi hizmeti verilen kadın sağlık ekibine cümbüş çalarak teşekkür etti - Son Dakika

Samsun'da evde sağlık hizmeti sunulan 79 yaşındaki Sabriye Kolukısa, kendisini tedavi etmek için eve gelen doktor ve hemşireye cümbüş çalarak memnuniyetini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 65 yaş üstü yaşlı, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik destekler devam ediyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede 1100 kişiye, haftalık ve aylık periyotlarla evlerinde ziyaret edilerek bakım ve sağlık hizmeti götürülüyor.

Sağlık ekipleri, İlkadım ilçesinde yaşayan şeker ve tansiyon hastası Sabriye Kolukısa'yı da ziyaret ederek, tedavisini gerçekleştirdi.

Kolukısa, tedavisinin ardından doktor ile hemşireye teşekkür etmek için cümbüş çalarak " Çarşamba'yı sel aldı" türküsünü seslendirdi.

Kovid-19 salgınında hastaneye gitmekten endişelendiğini belirten Kolukısa, "Doktor ve hemşireler düzenli olarak evime gelerek tedavimi yapıyor. İlaçlarımı kontrol edip bana nasıl kullanmam gerektiği konusunda bilgi veriyor. Belediyemizin verdiği hizmetten çok memnunum. Teşekkürümü cümbüş çalarak diye getirmek istedim." ifadelerini kullandı.