Evde tek başına kalan 2 yaşındaki çocuk, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt ilçesinde annesi 2 yaşındaki İkranur Yeter'i evde tek bırakarak sağlık ocağına gitti. Tek kalan çocuk evin penceresine çıkarak aşağıya doğru sarkmaya başladı. Dengesini kaybeden İkranur, pencereden aşağıya düşerek ağır yaralandı. Ağlama sesi duyan esnafların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik İkranur, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İkranur, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye koşan anne ise, sinir krizi geçirdi.

3. KATTAN DÜŞMÜŞ

Yaşanan olayı anlatan Özgür Boğa, "Saat 10.00 gibiydi, ben arabamla buradan geçiyordum. Bir baktım burası çok kalabalıktı. Çocuğu yerde gördük. Bir tane araç yanaştı onunla birlikte hastaneye götürdük. Annesi herhalde sağlık ocağına gitmiş, babası da çalışıyor, kimse yok evde. Çocukta cama çıkıp oynamış herhalde 3. Kattan düşmüş. Onu bulduğumuzda baygındı zaten" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Esenyurt'ta küçük kızın pencereden düştüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın cama çıkarak aşağıya sarktığı, bir süre sonrada dengesini kaybederek düştüğü görülüyor.