Evde tek başına yaşayan kadın ölü bulundu - Son Dakika

Evde tek başına yaşayan kadın ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evde tek başına yaşayan 92 yaşındaki bir kadın torunu tarafından ölü bulundu.

Olay, Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye 92 yaşında tek başına yaşayan Güllü Kaya'dan bir süre haber alamayan torunu eve gelerek kontrol etti. Yaşlı kadını hareketsiz halde gören durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadın için polis ekipleri de eve gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerine Adli Tabip'te gelerek kontrollerde bulunurken, yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.