Evde tek yaşayan kadının ilaçlarını jandarma tedarik etti - Son Dakika
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Evde tek yaşayan kadının ilaçlarını jandarma tedarik etti

6 saat önce

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı kadının ilaçları jandarma ekiplerince tedarik edildi.

Evde tek yaşayan kadının ilaçlarını jandarma tedarik etti, System.String[]

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı kadının ilaçları jandarma ekiplerince tedarik edildi.


Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Yenili Köyünde 65 yaş üstü olan Sultan Aksoy, Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezini telefonla aradı. Evde tek başına yaşayan Aksoy, sürekli kullanması gereken ilaçlarının olduğunu belirterek jandarmadan yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaşlı kadının ilaçlarını temin ederek kendisine teslim etti. Uygulamadan memnun olan kadın, jandarmaya ve diğer yetkililere önce dua daha sonra teşekkür etti. Jandarma ekipleri de yaşlı kadına "Siz evinizden çıkmayın, biz jandarma teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız" uyarısında bulundu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Balışeyh, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:59 Kaynak: İHA

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