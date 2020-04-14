'Evde teknoloji' patladı

Salgın nedeniyle "evde karantina" uygulaması iş ve eğlence hayatını evlere taşıyınca, elektronik ürünlerin online satışlarında adeta patlama yaşandı. BKM verilerine göre, mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektörden biri elektronik eşya oldu.