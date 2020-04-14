'Evde teknoloji' patladı
25 dakika önce
Salgın nedeniyle "evde karantina" uygulaması iş ve eğlence hayatını evlere taşıyınca, elektronik ürünlerin online satışlarında adeta patlama yaşandı.
Salgın nedeniyle "evde karantina" uygulaması iş ve eğlence hayatını evlere taşıyınca, elektronik ürünlerin online satışlarında adeta patlama yaşandı. BKM verilerine göre, mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektörden biri elektronik eşya oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:58
Son Dakika Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar