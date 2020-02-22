Evde temizlik hem pratik hem hijyenik - Son Dakika
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Evde temizlik hem pratik hem hijyenik

6 saat önce

Talas Belediyesi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor.

Evde temizlik hem pratik hem hijyenik, System.String[]

Talas Belediyesi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor.


Ev temizliğini yapmakta zorlanan kişilere ücretsiz olarak sunulan temizlik hizmeti sırasında evin banyo, mutfak ve camlar dahil her yeri kimyasal içermeyen özel temizlik malzemeleri ile temizleniyor. Her türlü hijyen koşullarına dikkat edilen çalışma sonunda dezenfekte işlemi uygulanarak temizliğin kalıcı olması sağlanıyor. Talas Belediyesi tarafından Aralık 2019'da başlatılan ve şu ana kadar 30 evin temizliğinin yapıldığı uygulama hakkında konuşan vatandaşlar belediyenin verdiği hizmetten memnun olduklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.


Uygulamadan yararlanmak isteyenler Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/42 70 numaralı telefonlarını kullanabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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