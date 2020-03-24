'Evde tıraş yasak kapsamında, ruhsat iptal edilebilir' - Son Dakika
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'Evde tıraş yasak kapsamında, ruhsat iptal edilebilir'

6 saat önce

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan berberlerden bazıları evde tıraş yapmaya başladı.

'Evde tıraş yasak kapsamında, ruhsat iptal edilebilir', System.String[]

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan berberlerden bazıları evde tıraş yapmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Berberler Odası, evde tıraşın da yasak kapsamına girdiğini belirterek, 'ruhsatınız iptal olabilir' uyarısı yaptı.

Antalya'da koronavirüs önlemleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan bazı berberlerin, sosyal medya ya da telefon aracılığıyla bağlantı kurduğu müşterilerinin evlerine giderek tıraş yapması Antalya Berberler Odası'nı harekete geçirdi. Yakın temasın yoğun olduğu gerekçesiyle berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapandığı ilk günlerde berberlerin sosyal medyadan yaptığı 'evlerde tıraş yapılır' gibi paylaşımları fark eden Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, üyelerine SMS aracılığıyla yasağı hatırlattı ve cezaları hakkında bilgilendirdi. Evde ve dışarıda tıraş yapıp, sosyal medyadan paylaşan 3 berberi tespit eden Uzun, bu kişiler hakkında da ilgili kurumlara gerekli şikayeti yaptı. Antalya Berberler Odası'nın bin 453 üyeye gönderdiği uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Evlere, hastanelere, iş yerlerine tıraşa kesinlikle gitmeyiniz. Bu konuda sosyal medyada reklam yapmayınız. Dükkanlarınızı da kesinlikle açmayınız. Bu kurallara uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanmaktadır. Polis ve zabıtalar ruhsat iptali yapmaktadır. Açan olursa 112 ve 155'e ihbar edebilirisiniz."

'EVDE TIRAŞ ETMEK DE YASAK'

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, cumartesi günü 18.00 itibariyle koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında hizmetin yasaklandığını hatırlattı. Bu süreç sonrası iş yerlerini kapatan esnafın ikinci karara kadar sağlıkları için evinde kalmaları çağrısı yapan Uzun, şunları söyledi:

"Esnafımız kendisinin ve müşterisinin sağlığı için iş yerini kapatmalı. Bazı berberlerin sosyal medyadan evde ya da başka yerde tıraş yapabileceği yönünde paylaşımını fark ettik. Bununla ilgili de önlem aldık. Sosyal medyadan bu paylaşımı yapan arkadaşlarımızı hemen uyardık. Bu paylaşımlar kaldırıldı. Bu tedbirler bizim esnafımızın sağlığı için, vatandaşın sağlığı için. Biz üyelerimize hemen SMS yoluyla bilgilendirme yaptık. Bunu yapan berberlere para ve hapis cezası var. Uyarımızda cezası olduğu ve ruhsat iptalinin yapılabileceğini belirttik. Dükkanlar kapalı ama evlerde veya başkalarının iş yerinde ya da dışarıda berberlerin iş yapması da kesinlikle yasak. Bu yasağa da uyulması gerekiyor."

'EVDE TIRAŞTA DA RİSK VAR'

Akdeniz Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Nevzat Ata Yalçın ise şöyle konuştu:

"Bu salgından ötürü insanların birbiriyle temasının en minimuma düşürülmesi gerekiyor. Örneğin kuaför ve berberlerde en az 1 metrelik mesafe artı cihazların temizliği çok önemli. Çünkü bu virüs cihazlar üzerinde bir süre canlı olarak kalabiliyor. Ortamın temizliği bakımından insanların bir araya gelmesi riski nedeniyle bu işlemleri bir süre daha ertelemekte yarar var. Genel hijyen önlemleri çerçevesinde burada da bir risk var."


Antalya, Kuaför, SMS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:30 Kaynak: DHA

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