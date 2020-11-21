Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı - Son Dakika

Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı

21.11.2020 08:59
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı, System.String[]

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Kuzey, futbolcuların pas kabiliyetlerini ölçen ve geliştiren 'tiki-taka' uygulamasını geliştirdi.

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Kuzey, futbolcuların pas kabiliyetlerini ölçen ve geliştiren 'tiki-taka' uygulamasını geliştirdi. Kuzey, amacının projesini önce Türkiye'deki kulüplere, sonra da yurt dışına satmak olduğunu söyledi.

ETÜ Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Kuzey, evinde futbol oynarken çekyata attığı topun farklı yere gitmesi üzerine daha iyi pas atabilmek için proje geliştirmeye karar verdi. Evinde yaptığı pas çalışmasından yola çıkarak bir düzenek hazırlayan Kuzey, yaptığı denemelerle uygulamasını geliştirdi. 2 metrekarelik ve üzerinde 20 LED ışıklı panel geliştiren Kuzey, dokunmatik ekranla pas yüzdesini ölçmeye başladı. Futbol topunu ışıkları yanan panellere kısa sürede vurulmasını amaçlayan uygulamada süreye göre puan artıyor ya da azalıyor.

Yaklaşık 2,5 yılda hazırladığı projesini önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ardından geçen günlerde Erzurum'u ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gösteren Dr. Öğretim Üyesi Kuzey, futbol kulüplerine tanıtım için de hazırlık yapmaya başladı. KANEPEYLE PAS ÇALIŞMASI YAPARKEN GELİŞTİRDİDüzeneği evde kanepeye top atarken yapmayı planladığını belirten Kuzey, "Topu kanepeye düz vurduğumda bana geri geliyordu. Yandan çarpınca başka yerlere gidiyordu. Çalışırken kanepenin biraz yuvarlak olması halinde topun direkt geri geleceğini düşündüm. Evde oynarken düzeneğin ilk halini tasarladım, daha sonra ışıklı sistem aklıma geldi. Düzeneğe elektronik devre ve sensör taktım. Düzenekteki panele top vurduğunda ışık sönecek ve başarı puanını belirlemeyi amaçladım. Yaklaşık 2,5 senelik çalışmanın ardından düzeneği son haline getirdik" dedi. 'TİKİ TAKA'NIN MARKA TESCİLİNİ ALDIFutbolcuların pas verme kabiliyetini ölçen ve geliştiren bir uygulama geliştirdiğini belirten Kuzey, şunları söyledi: "Futbolda orta sahada özellikle futbolcuların topu aldıkları zaman hızlı şekilde müsait arkadaşlarına pas vermeleri çok önemlidir. Bu kabiliyeti ölçen ve geliştiren bir düzenek geliştirdik, ismini de 'tiki taka' koyduk. Marka tescilini aldık hem yerel hem de uluslararası patent süreci devam ediyor. Düzenek futbolcunun hem pas alıp verme kabiliyetini ölçecek hem de geliştirmesine yardımcı olacak. Benim esas amacım bu düzeneği ihraç etmek. Önce ülkemizdeki futbol kulüplerine ardından yurt dışına satmayı hedefliyorum. Bunun için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile görüştüm, çalışmamı çok beğendi. Projemizi İstanbul'da tanıttık, Gençlik ve Spor Bakanımız de projeyi görerek beğendi."UYGULAMA ÇOK BASİTFutbolcuların gelişimi için çok önemli olan düzeneğinin uygulamasının da basit olduğunu anlatan Kuzey, "Dokunmatik ekranda başlat işaretine basıldıktan sonra, kaç saniye oynayacağınızı belirliyorsunuz. Bu sürede yanan panellere vurmaya çalışıyorsunuz. Işığı yanan panele vurdukça sönüyor, yenisi yanıyor. Belirlediğiniz sürede kaç panele vurduysanız, puanınız otomatik olarak ekranda gözüküyor" dedi. KULÜPLERİN İSTEĞİNE GÖRE YAZILIM YENİLENEBİLİR

Düzeneğe üst düzey yazılım da yüklediklerini vurgulayan Kuzey, "Yazılımda top geldiği zaman oyuncunun sağa mı yoksa sola mı daha iyi pas attığının ölçümleri de yapılıyor. Bir oyuncunun sağa mı yoksa sola mı dönüşleri iyi. Ne tarafa daha iyi pas atıyor gibi özelliklerini futbol bilgimize göre geliştirdik. Donanım yazılım tamam. Teknik direktörlerin talebine göre yazılımı daha da geliştirebiliriz" diye konuştu.


Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı

Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, Erzurum, Futbol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Casus yazılımı ile banka hesaplarını ele geçiren çete çaldıkları paralarla dansöz oynatmış ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. koronavirüse yakalandı Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti         
08:28
Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
07:34
Düzce'de feci kaza! Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi Düzce'de feci kaza! Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi         
06:55
Karı-koca kavgasına aileler karıştı, silah ve bıçaklar havada uçuştu Karı-koca kavgasına aileler karıştı, silah ve bıçaklar havada uçuştu         
02:54
İstifa eden Ermeni generalden İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı         
23:59
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı         
20:09
Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü         
17:37
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 09:14:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei