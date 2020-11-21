Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı - Son Dakika

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Kuzey, futbolcuların pas kabiliyetlerini ölçen ve geliştiren 'tiki-taka' uygulamasını geliştirdi. Kuzey, amacının projesini önce Türkiye'deki kulüplere, sonra da yurt dışına satmak olduğunu söyledi.

ETÜ Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Kuzey, evinde futbol oynarken çekyata attığı topun farklı yere gitmesi üzerine daha iyi pas atabilmek için proje geliştirmeye karar verdi. Evinde yaptığı pas çalışmasından yola çıkarak bir düzenek hazırlayan Kuzey, yaptığı denemelerle uygulamasını geliştirdi. 2 metrekarelik ve üzerinde 20 LED ışıklı panel geliştiren Kuzey, dokunmatik ekranla pas yüzdesini ölçmeye başladı. Futbol topunu ışıkları yanan panellere kısa sürede vurulmasını amaçlayan uygulamada süreye göre puan artıyor ya da azalıyor.

Yaklaşık 2,5 yılda hazırladığı projesini önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ardından geçen günlerde Erzurum 'u ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'a gösteren Dr. Öğretim Üyesi Kuzey, futbol kulüplerine tanıtım için de hazırlık yapmaya başladı. KANEPEYLE PAS ÇALIŞMASI YAPARKEN GELİŞTİRDİDüzeneği evde kanepeye top atarken yapmayı planladığını belirten Kuzey, "Topu kanepeye düz vurduğumda bana geri geliyordu. Yandan çarpınca başka yerlere gidiyordu. Çalışırken kanepenin biraz yuvarlak olması halinde topun direkt geri geleceğini düşündüm. Evde oynarken düzeneğin ilk halini tasarladım, daha sonra ışıklı sistem aklıma geldi. Düzeneğe elektronik devre ve sensör taktım. Düzenekteki panele top vurduğunda ışık sönecek ve başarı puanını belirlemeyi amaçladım. Yaklaşık 2,5 senelik çalışmanın ardından düzeneği son haline getirdik" dedi. 'TİKİ TAKA'NIN MARKA TESCİLİNİ ALDIFutbolcuların pas verme kabiliyetini ölçen ve geliştiren bir uygulama geliştirdiğini belirten Kuzey, şunları söyledi: "Futbolda orta sahada özellikle futbolcuların topu aldıkları zaman hızlı şekilde müsait arkadaşlarına pas vermeleri çok önemlidir. Bu kabiliyeti ölçen ve geliştiren bir düzenek geliştirdik, ismini de 'tiki taka' koyduk. Marka tescilini aldık hem yerel hem de uluslararası patent süreci devam ediyor. Düzenek futbolcunun hem pas alıp verme kabiliyetini ölçecek hem de geliştirmesine yardımcı olacak. Benim esas amacım bu düzeneği ihraç etmek. Önce ülkemizdeki futbol kulüplerine ardından yurt dışına satmayı hedefliyorum. Bunun için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile görüştüm, çalışmamı çok beğendi. Projemizi İstanbul 'da tanıttık, Gençlik ve Spor Bakanımız de projeyi görerek beğendi."UYGULAMA ÇOK BASİTFutbolcuların gelişimi için çok önemli olan düzeneğinin uygulamasının da basit olduğunu anlatan Kuzey, "Dokunmatik ekranda başlat işaretine basıldıktan sonra, kaç saniye oynayacağınızı belirliyorsunuz. Bu sürede yanan panellere vurmaya çalışıyorsunuz. Işığı yanan panele vurdukça sönüyor, yenisi yanıyor. Belirlediğiniz sürede kaç panele vurduysanız, puanınız otomatik olarak ekranda gözüküyor" dedi. KULÜPLERİN İSTEĞİNE GÖRE YAZILIM YENİLENEBİLİR

Düzeneğe üst düzey yazılım da yüklediklerini vurgulayan Kuzey, "Yazılımda top geldiği zaman oyuncunun sağa mı yoksa sola mı daha iyi pas attığının ölçümleri de yapılıyor. Bir oyuncunun sağa mı yoksa sola mı dönüşleri iyi. Ne tarafa daha iyi pas atıyor gibi özelliklerini futbol bilgimize göre geliştirdik. Donanım yazılım tamam. Teknik direktörlerin talebine göre yazılımı daha da geliştirebiliriz" diye konuştu.