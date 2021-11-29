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Evde uçuş keyfi... Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor - Son Dakika

Evde uçuş keyfi... Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor

29.11.2021 09:38

- Evde uçuş keyfi Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor Trabzonlu Alihan Kolaylı hayalindeki uçağın kokpitini kendi imkanları ile birebir aynısını yaptı Trabzonlu Alihan Kolaylı, çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak...

- Evde uçuş keyfi

Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor

Trabzonlu Alihan Kolaylı hayalindeki uçağın kokpitini kendi imkanları ile birebir aynısını yaptı

TRABZON - Trabzonlu Alihan Kolaylı, çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini uçağın kokpitinin birebir aynısını 2 katlı evinin bodrumunda yaparak gerçekleştirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca mahallesinde yaşayan 31 yaşındaki Alihan Kolaylı, bugünlerde çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Aynı zamanda müzisyen olan Alihan, kendi imkanları ile 2 katlı evlerinin bodrum katında Boeing 737-800 kokpiti yaptı. Havacılık sevgisini hayata geçiren Alihan, yaptığı kokpit ve simülatör ile sanal uçuş keyfi yaşarken, kokpiti görmeye gelen pilotlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

10 yıl önce başlayan serüven

10 yıl önce başladığı serüvenin kendisi için güzel devam ettiğini belirten Alihan Kolaylı, "Bu hobi ilk olarak internet üzerinde Flight Simulator'u görmemle başladı. Başlarda zorladı ama yavaş yavaş geliştirdim. Bu sevgi bende bağımlılık yaptı. 10 yıl önce yine evimin bodrumunda oluşturduğum sistemi daha da geliştirdik. Bu süreçte bir arkadaşımla tanıştım. Çalışmalara beraber devam ettik. Sonrasında bu portatifi inşa ettik. 10 yıl önceki simülatör ile bunun arasında fark var. Profesyonel olarak yaptık. Artık bu simülatörü ticari olarak düşünüyoruz. Boeing 737-800 teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunu da geliştirdik. Bunu normal uçağın tıpatıp aynısı. Sadece hareket sistemi yok diğer sistemleri aynı" dedi.

"Simülatördeki parçaları kendimiz imal ettik"

Simülatördeki parçaları arkadaşı ile birlikte imal ettiğini dile getiren Kolaylı, "Sistemi daha da geliştirmek istiyoruz. Simülatördeki parçaları kendimiz imal ettik. Bir platformumuz var. Birçok insan bizi takip ediyor. Sanal havacılık artık çok gelişen bir hobi. 2010 yılı içerisinden bu zamana kadar gelen süreçte sanal havacılık çok gelişti. Bunda sanal hava yollarının büyük katkısı var. Bizde bu platformdaki insanlara parçalar üretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Pilotlar geliyor onlarla beraber simülatörü test ediyoruz"

Pilotların simülatörü incelemeye geldiğini kaydeden Kolaylı, "Havacılık gerçekten çok güzel. Bunda geri kalmamamız lazım. Öncü olmamız gerekiyor. Bu simülatör için arkadaşım Atakan ile yurtdışına gittik. Bu iş ile ilgilendik. Bilgi neredeyse gidelim onu alalım geliştirelim dedik. En sonunda böyle bir alet ortaya çıktı. Şuan bazı testleri yapıyoruz. Gerçek pilotlar geliyor onlarla beraber simülatörü test ediyoruz. Onlar simülatöre profesyonel olarak bakıyor. Bizde sistemlerin çalışma prosedürlerini ona göre geliştiriyoruz. Onların geri bildirimlerine göre değiştiriyoruz. Bizi gelip ziyaret edebilirler" diye konuştu.

"Ne kadara mal olduğunu bilmiyorum, sürekli harcıyorum"

Boeing 737-800 kokpitinin ne kadara mal olduğunu hesaplamadıklarını vurgulayan Kolaylı, "Home Cockpit Solutions olarak bizi takip edebilirler. Yaptığımız parçaları orada gösteriyoruz. Maddi olarak bize ne kadar mal oldu onu gerçekten bilmiyoruz. Sürekli harcıyoruz. Müzisyenim işlerimiz olduğu sürece buraya geliştirmeye çalışıyoruz. Parçaları kendi imkanlarımız ile yaptığımız için maliyeti altta tutarak gelişmiş bir kokpit yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Evde uçuş keyfi... Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor
Evde uçuş keyfi... Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor
Evde uçuş keyfi... Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor
Evde uçuş keyfi... Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor

Boeing 737, Havacılık, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evde uçuş keyfi... Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evde uçuş keyfi... Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor - Son Dakika
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