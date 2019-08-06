Evde unuttuğu anahtarı almak isterken ikinci kattan düştü
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl İlçesinde evde unuttuğu anahtarı almak için balkondan içeriye girmeye çalışan bir kişi 2. kattan düşerek yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:08 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
İlçesinde evde unuttuğu anahtarı almak için balkondan içeriye girmeye çalışan bir kişi 2. kattan düşerek yaralandı.
Olay Turgutalp
mahallesi Keskin
sokakta meydana geldi. İddiaya göre Anahtarını evde unutan Özcan B (55) ikinci katın balkonuna hafif ticari aracının üzerine basarak çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Talihsiz adam aracın üzerinden yere düştü. Yaralanan Özcan B olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA
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