Son Dakika Haberleri: Evde ürettiği 760 litre sahte içkiyle yakalandı
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Evde ürettiği 760 litre sahte içkiyle yakalandı

56 dakika önce

BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 760 litre sahte içki ele geçirildi.

Evde ürettiği 760 litre sahte içkiyle yakalandı, System.String[]
BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 760 litre sahte içki ele geçirildi. İçkileri ürettiği belirlenen S.A., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Haydariye Mahallesi'nde S.A.'nın evinde kaçak içki ürettiği ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 145 litre sahte rakı, 15 litre votka ve fermente halde 600 litre rakı ile içki yapımında kullanılan 3 damıtma kazanı, 8 mayalama varili, 3 alkolmetre, 2 kilogram anason 95 boş şişe ele geçirildi. Jandarma, hakkında 5607 ve 4733 Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yaptığı S.A.'yı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arama kaydı olması nedeniyle gözaltına aldı.


Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:07 Kaynak: DHA
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