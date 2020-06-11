Evde uyuşturucu için sera kurdu, polise yakalandı - Son Dakika

Evde uyuşturucu için sera kurdu, polise yakalandı

Evde uyuşturucu için sera kurdu, polise yakalandı -Uyuşturucu üretimi için kurulan seraya baskın Bursa'da uyuşturucu yetiştirmek için evin çatısına kurulan seraya yapılan baskında 30 kök hint keneviri ele geçirildi.

Evde uyuşturucu için sera kurdu, polise yakalandı -Uyuşturucu üretimi için kurulan seraya baskın BURSA - Bursa'da uyuşturucu yetiştirmek için evin çatısına kurulan seraya yapılan baskında 30 kök hint keneviri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E.'nin uyuşturucu madde üretip, ticaretini yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde A.E.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.E. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde ve üst aramasında 30 kök Hint keneviri, 50 gram kurutulmuş esrar, kenevir yetiştirmek için hazırlanmış özel düzenekler, cihazlar ve farklı türde kimyasal maddeler ele geçirildi. Evin çatısına sera kurmuş A.E.'nin evinin çatısını aramaya çıkan ekipler, gördükleri karşısında şok geçirdi. A.E.'nin uyuşturucu üretimi yapmak için özel çadır kurduğu görüldü. Çadırda yetiştirmek istediği uyuşturucular içinde özel düzenekler kuran A.E. operasyonun ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. A.E., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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