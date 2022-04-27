Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı

27.04.2022 15:22
Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da evde uyuşturucu madde imal eden şahsın adresine operasyon düzenlendi.

Antalya'da evde uyuşturucu madde imal eden şahsın adresine operasyon düzenlendi. 414 gram esrar ve kök kenevir ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.F.'nin evinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. M.F.'nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptığı aramalarda 60 santimetre boyunda 5 kök kenevir ve 414 gram kubar esrar ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda M.F, ve H.H, isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.H. savcılık talimatı, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu, Antalya, Kenevir, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan 6'lı masadan ayrılma kararı aldı! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 15:31:33. #1.13#
SON DAKİKA: Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement