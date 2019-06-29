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Evde uyuşturucu serası kurdu

36 dakika önce

Evde uyuşturucu serası kurduİSTANBUL - Küçükçekmece'de polis uyuşturucu satan iki şahsı suçüstü gözaltına aldı.

Evde uyuşturucu serası kurdu
İSTANBUL - Küçükçekmece'de polis uyuşturucu satan iki şahsı suçüstü gözaltına aldı. Zanlıların birinin evinde arama yapan polis, yatak odasındaki uyuşturucu serasını ortaya çıkardı.
Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde iki şahsın uyuşturucu sattığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Mahallede beklemeye başlayan polis, uyuşturucu ticareti için buluşan Mahir Ö. ve Erol Ö. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Mahir Ö.'nün evinde arama yapan polis, yatak odasında kurulan uyuşturucu serasını da ortaya çıkardı. Yapılan aramada 700 gram 10 kök hint keneviri bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ele geçirdi. Emniyette ifadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Evde uyuşturucu serası kurdu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa
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