Son Dakika Haberleri: Evde uyuyakalan çifti itfaiye ve polis ekipleri uyandırdı
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Evde uyuyakalan çifti itfaiye ve polis ekipleri uyandırdı

34 dakika önce

Konya'da bir evde ağlayan çocukların ailesine ulaşamayan apartman görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangın merdiveniyle girdikleri evde çocukların anne ve babasını uyurken buldu.

Evde uyuyakalan çifti itfaiye ve polis ekipleri uyandırdı, System.String[]

Konya'da bir evde ağlayan çocukların ailesine ulaşamayan apartman görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangın merdiveniyle girdikleri evde çocukların anne ve babasını uyurken buldu.


Olay, 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Güdül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın dördüncü katında oturan M.K. ile N.K., çocuklarını uyuttuktan sonra kendileri de uyudu. Çocukların uyanıp ağlamaya başlaması ve uzun süre susmaması üzerine apartman görevlisi ve komşular evinin zilini çaldı. Kapıyı uzun süre kimsenin açmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, genç çifte ulaşamayınca itfaiye yangın merdiveni yardımıyla 4 kattaki dairenin balkonundan eve girdi. İçeri yapılan incelemede çocukların anne ve babasının uyuduğu ortaya çıktı. Sağlık görevlilerinin de yaptığı kontrolde çiftin sağlıklarının yerinde olduğu belirlendi. Olumsuz bir durumun olmaması üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adresten ayrıldı. Çiftin ağır uykuda oldukları ve çocuklarının ağlama sesi ile zil sesini duymadıklarını söyledikleri öğrenildi. - KONYA

İtfaiye, Konya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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