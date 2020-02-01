Evde üzerine dolap devrilen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evde üzerine dolap devrilen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Evde üzerine dolap devrilen çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Siirt'te üzerine dolap devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Evde üzerine dolap devrilen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Siirt'te üzerine dolap devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine bağlı Bostancık köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuk, dolabın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı Siirt UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri paletli ambulansla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı çocuk daha sonra paletli ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Acil Servis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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