KOCAELİ KUMAR VE OYUN OYNAYAN 18 KİŞİYE CEZA - Son Dakika

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde evde kumar oynayan 13 kişi ile Kartepe ilçesinde kahvehanede oyun oynayan 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi. Çayırova ilçesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenlendi. Polis ekipleri, evde kumar oynamak için oyun makinesi kullanıldığını belirledi. 13 kişi hakkında koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi. Ayrıca 12 kişi hakkında kumar oynamaları, 1 kişi hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Kartepe ilçesinde ise bir kahvehaneye düzenlenen baskında oyun oynayan 5 kişi yakalandı. 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi. Ruhsatı olmayan kahvehane işletmecisi hakkında idari işlem başlatıldı.