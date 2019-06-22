Evde yakalanan yılan doğaya salındı
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir evde yakalanan 1 metre uzunluğunda ki yılan yakalanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de bir evde yakalanan 1 metre uzunluğunda ki yılan yakalanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Düzce'de bir evde yılan olduğunu gören ev sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan yılan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. Teslim edilen yılan ekipler tarafından şehir merkezinin uzağında bulunan bir alanda tekrar doğaya salındı. Çuvaldan çıkan yılan bir anda yeşil alanda gözden kayboldu. - DÜZCE
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