Evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü - Son Dakika

Evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü

19 dakika önce

Adana'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Adana'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Rıdvan Karataş (51), akşam eve geldiğinde kardeşi Arif Karataş'ı (49) hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arif Karataş'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede Karataş'ın odada yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü

Belediye evleri Mahallesi, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:09 Kaynak: AA
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