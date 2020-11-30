Evde yalnız bırakılan 2 çocuğu, itfaiye dışarı çıkardı - Son Dakika

Evde yalnız bırakılan 2 çocuğu, itfaiye dışarı çıkardı
30.11.2020 12:29
ŞANLIURFA'da bir apartman dairesinde ailesi evde olmayan 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine komşular, itfaiyeye ihbarda bulundu.
ŞANLIURFA'da bir apartman dairesinde ailesi evde olmayan 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine komşular, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan çocukları kurtardı.
Olay, Yenice Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, anneleri alışverişe çıkan Muhammed ve Elif G. isimli çocukların ağlama sesini duyan komşuları daireye gitti. Ancak, kapının kilitli olduğunu anlayan ve çocukların annesine ulaşamayan komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Komşuların ihbarı ile gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak çocukları dışarı çıkardı. Bir süre komşularında kalan çocuklar, daha sonra eve gelen annelerine teslim edildi.
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