Son Dakika Haberleri: Evde yalnız bırakılan küçük çocuk başını demir korkuluğa sıkıştırdı
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Evde yalnız bırakılan küçük çocuk başını demir korkuluğa sıkıştırdı

6 saat önce

Evde yalnız bırakılan küçük çocuk başını demir korkuluğa sıkıştırdı Çığlık sesi duyan komşular 4 yaşındaki çocuğun yardımına koştuADIYAMAN - Adıyaman'da evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, başını demir korkuluklara sıkıştırınca yardımına çığlık seslerini duyan komşular koştu.

Evde yalnız bırakılan küçük çocuk başını demir korkuluğa sıkıştırdı

Çığlık sesi duyan komşular 4 yaşındaki çocuğun yardımına koştu

ADIYAMAN - Adıyaman'da evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, başını demir korkuluklara sıkıştırınca yardımına çığlık seslerini duyan komşular koştu. Küçük çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 1425 Sokak içerisinde bulunan ikamette yalnız başına bırakılan 4 yaşındaki Afganistan uyruklu Emir H., evden dışarı çıkmak istedi. İkametin kapısını açan ama kapı önündeki demir korkuluğu açamayan Emir H., demir korkuluğun arasındaki boşluktan geçmek istedi. Önce ayaklarını, daha sonra gövdesini geçiren Emir H'nin demir korkuluklarda başı sıkıştı. Başını bulunduğu yerden çıkaramayan küçük çocuk ağlamaya, çığlık atmaya başladı. Küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan komşular bulunan yere gelerek küçük çocuğa yardım etmek istedi. Komşuların yardım girişimleri yetersiz kalınca durum itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yara almayan küçük çocuğu sakinleştirmek isterken itfaiye ekipleri ise küçük çocuğu kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin demir ayırma aparatıyla yaptığı çalışmaların ardından küçük çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaşanılan olayda her hangi bir yaralanması olmayan küçük çocuk ailesine teslim edildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Evde yalnız bırakılan küçük çocuk başını demir korkuluğa sıkıştırdı

Afganistan, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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