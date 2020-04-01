Evde yalnız olan 67 yaşındaki kadına muhabbet kuşu - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yalnız yaşayan Aysel Çubukovası'nın (67) 'kuş' talebini, Torbalı Belediyesi geri çevirmedi. Belediye ekipleri, Çubukovası'nın yalnızlığını, 'Virüs Gülü' adı konulan muhabbet kuşuyla sonlandırdı.

Torbalı'da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına belediyesi ekipleri yetişiyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların başta alışveriş olmak üzere birçok ihtiyacı belediye ekiplerince karşılanıyor. Belediye ekipleri son olarak Aysel Çubukovası'nın 'kuş' talebini yerine getirildi. Torbalı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi, Çubukovası'nın istediği muhabbet kuşunu satın alıp, yemiyle birlikte yalnız yaşayan kadına teslim etti.

'VİRÜS GÜLÜ'

2 çocuk annesi Aysel Çubukovası, virüs nedeniye kimsenin ziyaretine gelemediğini anlataral, "Virüs salgınından önce yalnızlığımı unutmak için yürüyüş yapıyordum. Ancak yasakla birlikte eve kapanınca kendimi iyice yalnız hissetmeye başladım. Duvarlarla, çiçeklerle konuştum ancak olmadı. Allah kimseyi yalnızlıkla sınamasın. Torbalı Belediyesi'ni aradım 'En azından bir kuşum olsa' dedim. Ücretini de verecektim ancak para talep etmediler. Hediyeleri için teşekkür ederim, beni yalnız bırakmadılar" dedi. Çubukovası, kuşun adını 'Virüs Gülü' koydu.