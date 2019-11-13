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EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ (1)
6 saat önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında Necla Erdal, balkondan atlayarak hafif yaralanırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:32 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında Necla Erdal, balkondan atlayarak hafif yaralanırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------Yangından ilk görüntüler
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,
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