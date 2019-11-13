Son Dakika Haberleri: EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son Dakika Güncel EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

7 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, eli ve ayağında yanıklar oluşan Necla Erdal balkondan atlayarak kendini kurtarırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, System.String[]

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, eli ve ayağında yanıklar oluşan Necla Erdal balkondan atlayarak kendini kurtarırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Apartman sakinlerinde panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı Balgat semtinde Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Necla Erdal'a ait dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sararken, komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri evdeki anne Ayşe ile çocukları Mirza, Miray ve Mustafa Karabulut'u hızla tahliye etti. Yangın sırasında eli ve ayağında yanıklar oluşan Necla Erdal ise balkondan atlayarak canını son anda kurtardı. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanın birinci katında oturan, yaşlı ve yürüyemeyen Fatma Terzi ise sedye ile çıkartıldı. Bazı vatandaşlar ise kedi ve kuşlarını alarak apartmandan çıktı. Yangın sırasında panik anları ise kameralara yansıdı.

Sağlık ekipleri, eli ve ayaklarında yanıkların oluşması sonucu yaralanan Necla Erdal ile dumandan etkilenen Ayşe, Mirza, Miray ve Mustafa Karabulut ile Fatma Terzi'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Erdal ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alevlerden görüntü

Panik anları

Balkondan atlayan Necla Erdal'dan görüntü

Ekiplerin çalışması

Dumandan etkilenen herkesten görüntü

Yaşlı kadının sedye ile apartmandan çıkartılması

Kedi ve kuşlarıyla apartmandan çıkan vatandaşlardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:24 Kaynak: DHA
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