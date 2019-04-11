Son Dakika Haberleri: Evde Yangın Çıktı Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu

Evde Yangın Çıktı Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu

47 dakika önce

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir evin ahır kısmında bulunan 2 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Evde Yangın Çıktı Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir evin ahır kısmında bulunan 2 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Küçüksır Mahallesi'nde Ö.K'ye ait bir evde çıktı. Elektrik saatinden çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası evde maddi hasar oluşurken, evin alt kısmında bulunan ahırda 2 adet büyükbaş hayvan ile 5 adet küçükbaş koyun telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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