Evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı - Son Dakika

Evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında, anne ve kızını komşular son anda kurtardı.

Evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında, anne ve kızını komşular son anda kurtardı.  Ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yenidemir Mahallesi'nde meydana geldi. Gökkaya ailesinin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Fatma Gökkaya ile down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye, Gökkaya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 gündür kayıp Melisa'nın babası, kızını kaçıran yeğenine seslendi: Geri getir, o senin kardeşin ve daha çocuk
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]