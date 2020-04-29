Evde yangın çıktı, ilk müdahaleyi yapan ev sahibi yaralandı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartman dairesinde yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen ev sahibi, elinden ve kollarından hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası, evde maddi hasar oluştu.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Halil Esen'e (63) ait 3 katlı apartmanın ikinci katında, bugün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Esen, kızı ve torununun yaşadığı evdeki yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale ederken ellerinden ve kollarından hafif yaralanan ev sahibi Esen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.