Evde yapılan aramada 12 kaçak tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Evde yapılan aramada 12 kaçak tabanca ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 12 adet tabanca ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 12 adet tabanca ele geçirildi.

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Çorlu NSM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şahsın Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi ve Reşadiye Mahallesi'nde tespit edilen 2 ikametinde yapılan arama neticesi çeşitli markalarda toplamda 12 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak N.Ö. isimli şahıs yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evde yapılan aramada 12 kaçak tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Son Dakika

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