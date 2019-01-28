Son Dakika Haberleri: Evde Yapılan Aramada Vazo İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Evde Yapılan Aramada Vazo İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada vazo içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Evde Yapılan Aramada Vazo İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada vazo içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine arama yaptı. Aramalarda vazo içinde satışa hazır 110 fişek bonzai ile 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S.'nin sorgusu sürüyor.

- Çorlutekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:02 Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel
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