Evde yapılan kaçak kazıda, tarihi yer altı şehri ortaya çıktı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis, kaçak kazı yapan 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, evin altına tünel kazıp tarihi eser ve sütunların bulunduğu yer altı şehrini ortaya çıkardığı belirtildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, İscehisar'da bir evde, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş. suçüstü yakalandı.

Ekipler evdeki araştırmada, pencere kısmından müştemilata geçiş olduğunu, buraya geçildiğinde yaklaşık 3 metre çapında çukur olduğunu ve içerisinde sütunlu tarihi tünel bulunduğunu belirledi. Sütunların bulunduğu tünelde, çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objeler tespit edildi. İncelemelerde, kaçak kazı yapılan alanın yer altı şehri görünümünde olduğu değerlendirildi.

Ayrıca evde yapılan aramada çok sayıda kırıcı delici matkap, kazma, kürek gibi materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.