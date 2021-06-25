Evde yapılan kaçak kazıda, tarihi yeraltı şehri ortaya çıktı - Son Dakika

Evde yapılan kaçak kazıda, tarihi yeraltı şehri ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak kazı sonrası tarihi yeraltı şehrinin ortaya çıktığı evin bulunduğu mahallede oturanlardan Münevver Aladağ, polis eve geldiğinde hacze gelindiğini düşündüklerini belirtkerek, şöyle dedi: "Sonrasında yazılı taşlar çıktı diye söylediler.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak kazı sonrası tarihi yeraltı şehrinin ortaya çıktığı evin bulunduğu mahallede oturanlardan Münevver Aladağ, polis eve geldiğinde hacze gelindiğini düşündüklerini belirtkerek, şöyle dedi: "Sonrasında yazılı taşlar çıktı diye söylediler. Komşuyu bilmiyoruz, onlar da yoktu evde. İçeride işçinin yattığını söylediler. 'Kiraya verdik' dediler. Komşunun bir zararını görmedik. Başka bir şey de duymadık."

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