Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak kazı sonrası tarihi yeraltı şehrinin ortaya çıktığı evin bulunduğu mahallede oturanlardan Münevver Aladağ, polis eve geldiğinde hacze gelindiğini düşündüklerini belirtkerek, şöyle dedi:
"Sonrasında yazılı taşlar çıktı diye söylediler. Komşuyu bilmiyoruz, onlar da yoktu evde. İçeride işçinin yattığını söylediler. 'Kiraya verdik' dediler. Komşunun bir zararını görmedik. Başka bir şey de duymadık."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Evde yapılan kaçak kazıda, tarihi yeraltı şehri ortaya çıktı - Son Dakika