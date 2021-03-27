Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı - Son Dakika

Yozgat'ta yaşayan 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Tuğba Doğan, aile bütçesine katkı sağlamak için evde yaparak sattığı tatlılar ilgi görünce, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle imalathane kurdu ve 32 kişiye istihdam sağladı.

Doğan, evinde yaptığı tatlıların komşuları tarafından beğenilmesi üzerine Sorgun ilçesinde küçük bir tatlıcı dükkanı açtı.

Evde ürettiği tatlılarla siparişlere yetişemeyen Doğan, girişimcilere destek verdiğini öğrenince KOSGEB'e müracaat etti.

Projesi kabul edilen Doğan, 2018 yılında KOSGEB'den aldığı 50 bin lirası geri ödemesiz 150 bin lirayla tatlı imalathanesi kurdu.

Çevre illerden de gelen talepler üzerine imalathanesinin alanını 800 metrekareye çıkaran ve 32 kişiye istihdam sağlayan Doğan, AA muhabirine, daha fazla üretim yapıp daha fazla kişiye iş imkanı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Doğan, ürettiği tatlıları satmak için Sorgun ilçesine, daha sonra da Yozgat merkeze tatlıcı dükkanı açtığını anlatarak, "Dükkan sayımızı 3 çıkardık. Daha sonra çevre illerden de talepler gelmeye başladı. Bu şekilde Yozgat, Çorum, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Tokat, Kırıkkale ve bazı ilçelerde 3'ü kendimize ait olmak üzere 18 şubemiz oldu." dedi.

Ürettikleri 25 çeşit tatlının yanında gelen talepler üzerine yaş pasta ve kuru pasta üretimine de geçtiklerini dile getiren Doğan, "Ürünlerimizi kendi özel araçlarımızla bayilerimize ulaştırıyoruz. Bunun dışında vatandaşlardan gelen siparişleri ise vakumlayıp özel ambalajlarında otobüsle gönderiyoruz." diye konuştu.

Doğan, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yozgat-Sorgun arasında daha büyük imalathane ve satış noktası kurma çalışmalarına başladık. Şu andaki durumumu daha önce rüyamda görsem inanmazdım. İlk başladığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi 32 işçi çalıştıran 18 bayisi olan bir işletme haline geldik. Bize katkı sağlayan KOSGEB'e ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum."

"KOSGEB'in desteği bize can suyu oldu"

Devlet memurluğundan istifa ederek eşi Tuğba Doğan'a destek olan Kenan Doğan ise evde tatlı üreten eşinin KOSGEB desteğiyle işini büyüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"İlk zamanlar günde 20 tepsi tatlı üretirken şimdi 150 tepsi, günlük 500 kilogram tatlı yapmaktayız. İlk olarak 2 personel ile başlamıştık, şimdi 32 personel istihdam etmekteyiz. Bu işi geliştirmek için sürekli yenilik yapıyoruz. Yeni bir arazi alarak işletmemizin imalat ve istihdam kapasitesini 2 katına çıkartmak istiyoruz."

Doğan, KOSGEB'e teşekkür ederek, "Verilen destek bize can suyu oldu. İşletmemizin başlangıcını o destekle yaptık ve o desteklerle bugünlere gelebildik. Eşim evde çalışırken ben devlet memuruydum, işletmemiz bu duruma gelince istifa ettim ve birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İmalathanede çalışan işçilerden Melek Önal da Sorgun'da iş imkanlarının kısıtlı olduğunu, açılan tatlı imalathanesinde 3 yıldır çalışarak geçimini sağladığını söyledi.

"Başarılı girişimcilerden biri"

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık da Tuğba Doğan'ın başarılı girişimcilerden biri olduğunu belirtti.

Işık, "Tuğba Doğan, bize gelip destekler hakkında bilgi istedi, biz de kendilerine hibe ve diğer desteklerden bahsettik. Projeleri kabul edildi, 2018 yılında işletmelerini kurdular. Bugün 32 kişiye istihdam sağlıyor, 18 şubesi var. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.