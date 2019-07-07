Son Dakika Haberleri: Evde yaptıkları baklava beğenilince üretime geçtiler
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Evde yaptıkları baklava beğenilince üretime geçtiler

16 dakika önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Firuze (28) ve Hasibe Gözalan (30) kardeşler, sipariş üzerine evde, günde 20 tepsi baklava üretip, satıyor.

Evde yaptıkları baklava beğenilince üretime geçtiler, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Firuze (28) ve Hasibe Gözalan (30) kardeşler, sipariş üzerine evde, günde 20 tepsi baklava üretip, satıyor.
Genç ilçesinde oturan Firuze ve Hasibe Gözalan kardeşlerin açtıkları baklava, misafirleri tarafından çok beğenildi. Gözalan kardeşler, talep üzerine evde baklava açıp satmaya karar verdi. Kardeşler, sipariş üzerine ürettikleri baklavaları satıp, aile bütçesine katkı sağlıyor. Evde oturmaktansa baklava yapıp para kazandıklarını anlatan Gözalan kardeşler, destek almaları halinde baklava üretimini geliştireceklerini ifade etti.
Firuze Gözalan, günde 20 tepsi baklava açtıklarını belirterek, "Eskiden bayramlarda ablamla birlikte komşularımız için baklava açardık. İlk kez bu yıl ailemizin bütçesine katkıda bulunmak için baklava siparişi aldık. Günde en fazla 20 tepsi baklava yapabiliyoruz. Her tepside bize 20- 30 lira kalıyor. Devlet yetkilileri bize destek olursa üretimimizi artırırız. Kendimize güveniyoruz. Yaptığımız baklavalar çok beğeniliyor" dedi.
Hasibe Gözalan ise ürettikleri baklavaların beğenilmesinin ayrıca mutlu edici olduğunu kaydetti.


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
Bingöl, Genç, Güncel
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