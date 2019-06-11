Son Dakika Haberleri: Evde yaptıkları sahte alkollü içince zehirlendiler
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Evde yaptıkları sahte alkollü içince zehirlendiler

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde yaptıkları sahte alkolü içen 3 kişi zehirlendi.

Evde yaptıkları sahte alkollü içince zehirlendiler, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde yaptıkları sahte alkolü içen 3 kişi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 şahıs aldıkları etil alkolü çeşitli maddelerle karıştırarak ev yapımı alkol yaptı. Yaptıkları alkolden içen S.Ş., E.K. ve E.A. bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Şahıslar yakınlarına haber vererek durumlarının kötü olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahısların yaptıkları sahte alkolü içmesi sonucu zehirlendikleri belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
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