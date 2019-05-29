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Evde Yaşama Destek Biriminden bayram temizliği

46 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Evde Yaşama Destek Birimi, yaşlılar ve engellilerin Ramazan Bayramı temizliğini yapıyor.

Evde Yaşama Destek Biriminden bayram temizliği, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Evde Yaşama Destek Birimi, yaşlılar ve engellilerin Ramazan Bayramı temizliğini yapıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlıların bayramı daha temiz bir ortamda geçirmesini sağlamak amacıyla ev temizliği ve kişisel bakım çalışması yürütüyor.
Belediye ekipleri, yaşlıların ve engellilerin evlerini temizliyor, saçlarını kesiyor, tıraşını yapıyor.
84 yaşındaki görme engelli Cesim Kaynak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun, görmeyen gözlerimize ışık oldu. Evimizi temizletiyor, tıraşımı yaptırıyor. Kendisinden memnunuz, bütün memleket memnun, Allah eksikliğini vermesin. Biz bu kadar hizmeti ücretsiz alıyoruz, daha ne isteyelim?" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:02 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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