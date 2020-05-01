Evde yaşamı anlatan kısa filmler yarışacak - Son Dakika

İzmir Sinema Ofisi tarafından "2 Oda 1 Kısa" adıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince evde yaşamı konu alan kısa film yarışması düzenlenecek.

İzmir Vakfının Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle oluşturduğu İzmir Sinema Ofisi, küresel salgın nedeniyle çoğunluğun eve kapandığı bugünlerde sinema sevgisini pekiştirmek amacıyla kısa film yarışması yapacak.

Salgın sürecinde evde yaşamı konu alan yarışmaya, Nisan 2020'den itibaren çekilen ve 15 dakikayı geçmeyen filmlerle başvurulabilecek.

Herhangi bir tür sınırlamasının olmadığı yarışmaya başvurular 30 Mayıs'ta sona erecek.

Başvurular, İzmir Sinema Ofisinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarındaki form aracılığıyla yapılabilecek.

Dereceye giren filmlerin yönetmenleri, İzmir Kısa Film Festivali'ne akredite olabilecek ve çalışmaları gösterim programında yer alacak.

En iyi film ödülü alan yönetmen ise bir sonraki filminde yararlanmak üzere bir kamera setini ücretsiz kullanabilecek. Sponsor firmaların da sürpriz hediyeleri olacak.