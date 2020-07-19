Evde yaşı büyük çocukların Kovid-19'u bulaştırma riski daha yüksek - Son Dakika

Evde yaşı büyük çocukların Kovid-19'u bulaştırma riski daha yüksek

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), evlerde yaşı büyük çocuklar tarafından yayılma olasılığının, küçük çocuklar ve yetişkinlerden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), evlerde yaşı büyük çocuklar tarafından yayılma olasılığının, küçük çocuklar ve yetişkinlerden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

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Güney Kore'de 5 bin 706 Kovid-19 hastası ve temas ettikleri 59 bin 73 kişinin takibiyle yürütülen çalışmanın bulguları, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin internet sitesinde yayınlandı.

Kovid-19 hastalarının evde temas ettikleri kişilerin ortalama yüzde 11,8'inin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, bu oranının yaşları 10 ila 19 olan hastalarla yaşayanlarda, yüzde 18,6 olarak tespit edildiği belirtildi.

Çalışmada incelenen gruplar arasında, Kovid-19'un evde en yüksek bulaşma riskinin, bu yaş aralığındaki çocuklardan kaynaklandığı vurgulandı.

Uzmanlar, 10 yaşından küçük çocukların Kovid-19'u bulaştırma oranının ise en düşük olduğunu belirtti ancak okullar açıldığında bu durumun değişebileceği uyarısında bulundu.

Birçok ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle okulların ne zaman açılacağı ve derslerin nasıl yürütüleceği konusunda tartışmalar sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evde yaşı büyük çocukların Kovid-19'u bulaştırma riski daha yüksek - Son Dakika
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