Son Dakika Haberleri: Evde Yemek Projesi Yüzleri Güldürüyor

Evde Yemek Projesi Yüzleri Güldürüyor

1 saat önce

Bursa'nın Keles ilçesinde kaymakamlık tarafından uygulanan evde yemek projesi İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Evde Yemek Projesi Yüzleri Güldürüyor, System.String[]
Bursa'nın Keles ilçesinde kaymakamlık tarafından uygulanan evde yemek projesi İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Keles Kaymakamlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan evde yemek projesi ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan proje dahilinde Keles'e bağlı 12 mahallede tespit edilen 35 vatandaşın evlerine yemek ulaştırılıyor. 4 kap yemek anlaşmalı yemek şirketinden temin edilerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine görevliler tarafından götürülüyor.

Yemek dağıtımına bizzat katılan Keles Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, "Evde kendi yemeğini tam anlamıyla yapamayan hasta, yaşlı ve yoksul vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtıyoruz. Terk edilmişlik ve toplumdan itilmişlik düşüncesi taşıyan yaşlılara ve engellilere değer verildiği düşüncesini aşılayabilmek maksadı ile bu projeyi yürütüyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Keles Kaymakamlığı, Bursa, Keles, Güncel
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