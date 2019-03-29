Evde Yemek Projesi Yüzleri Güldürüyor
1 saat önce
Bursa'nın Keles ilçesinde kaymakamlık tarafından uygulanan evde yemek projesi İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.
Bursa
'nın Keles
ilçesinde kaymakamlık tarafından uygulanan evde yemek projesi İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Keles Kaymakamlığı
tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan evde yemek projesi ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan proje dahilinde Keles'e bağlı 12 mahallede tespit edilen 35 vatandaşın evlerine yemek ulaştırılıyor. 4 kap yemek anlaşmalı yemek şirketinden temin edilerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine görevliler tarafından götürülüyor.
Yemek dağıtımına bizzat katılan Keles Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, "Evde kendi yemeğini tam anlamıyla yapamayan hasta, yaşlı ve yoksul vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtıyoruz. Terk edilmişlik ve toplumdan itilmişlik düşüncesi taşıyan yaşlılara ve engellilere değer verildiği düşüncesini aşılayabilmek maksadı ile bu projeyi yürütüyoruz" dedi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis
Akciğer Rahatsızlığından Dolayı Zor Günler Geçiren Eşref Kolçak, Yürümekte Güçlük Çekiyor
Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor