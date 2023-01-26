Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

27.01.2023 00:48

Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde bebek cesedi bulundu.

Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde bebek cesedi bulundu. Vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili evde saatlerce çalışma yapıldı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yaşları küçük olan 2 çocuğun sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 21 aylık olan Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, 2 çocuk koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan; hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, kendisinden haber alınmayan anneye ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. O anları korkulu gözlerle izleyen komşular ise eve girip çıkanın belli olmadığını ve çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA
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Denizli'de bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu Denizli'de bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu Bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu Bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu - Son Dakika

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