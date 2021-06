Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

ALTINORDU BELEDİYESİ ŞEHİR DAYANIŞMASIYLA ÖĞRENCİDEN ŞOFÖRE, SPORCUDAN HAKEME, ESNAFDAN KÖYLÜ ÜRETİCİYE HER KESİME DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORALTINORDU BELEDİYESİ ŞEHİR DAYANIŞMASIYLA ÖĞRENCİDEN ŞOFÖRE, SPORCUDAN HAKEME, ESNAFDAN KÖYLÜ ÜRETİCİYE HER KESİME DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORBAŞKAN TÖREN, "HEDEFİMİZ BÜTÜN YÖNLERİYLE KALKINMIŞ ALTINORDU'YU İNŞA ETMEK"BAŞKAN TÖREN "ÜRETMEK EKMEĞİNİ KAZANMAK İSTEYEN İNSANLARI VAR ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ. "Altınordu Belediyesinin salgın kaynaklı ekonomik riskleri en aza indirgemek ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına başlattığı şehir dayanışmasının üçüncü etabı Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, protokol mensupları ve çok sayıda üretici çiftçinin katılımıyla düzenlenen lansman programıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Başkan Aşkın Tören, hedeflerinin bütün yönleriyle kalkınmış Altınordu'yu inşa etmek olduğunu söyledi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından daha önce kamuoyuna açıklanan 15 Milyon Lira tutarlı dev tamamlayıcı pandemi sosyal destek paketi kapsamında 1000 öğrenciye 1000 tablet ile uzaktan eğitime erişim desteği, 1000 şoför esnafına 50. 000 litre yakıt, faal amatör spor kulüpleri ve pandemi döneminde görev alamayan hakemlere 250. 000 TL nakit desteğinde bulunan Altınordu Belediyesi, bu defa Geleneksel Köylü Pazarında kayıtlı üreticilerin her biri için 500'er TL tutarlı hibe desteğini hayata geçirdi. Pandemi döneminde pazara ürününü indiremeyen üreticilerin ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtan Altınordu Belediyesi üretimi teşvik eden üreticiyi destekleyen uygulamalarıyla şehirde tarımsal üretimi ön planda tutmaya devam ediyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehirde başlattığı dayanışma seferberliği ile her kesime dokunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi. Destek paketi için düzenlenen programda konuşan Başkan Aşkın Tören, geçtiğimiz haftalarda 15 milyonluk hibe programı açıkladıklarını hatırlatarak söz konusu 15 milyonluk hibe programının 3. bileşeni olan 'Üretici Kadınlar' ile ilgili 'Tamamlayıcı Sosyal Destek' programını da bugün hayata geçirdiklerini söyledi. Bundan önce öğrencilere ve eğitime, şoför esnafına, faal amatör spor kulüplerine ve hakemlere desteklerini ulaştırdıkların ifade eden Başkan Tören, konuşmasında tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin yanı sıra şunlara değindi: "ALTINORDU BELEDİYESİ HER ZAMAN VATANDAŞININ YANINDA"Bu pandemi sebebi ile yaşadığı güçlüklerde devletimizin Valilikler aracılığı ile Kaymakamlıklar aracılığı ile yine Büyükşehir'imizin kıymetli desteklerinin yanı sıra bizde tamamlayıcı olarak bu kesimlere elimizi uzattık. Altınordu Belediyesi bugünlerde milletinin, vatandaşının kadınının, gencinin yaşlısının, engellisinin yanında olmayacaktı da ne zaman olacaktı. Biz bu sorumluluğu şehre bir borç bir sorumluluk bilerek bugün böylesi önemli programda; 'Geleneksel Köylü Pazarında' kadın üreticilerimiz için hazırladığımız 500 TL'lik hibeyi hep birlikte paylaşacağız. "ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAK ALTINORDU BELEDİYEMİZİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARINDAN BİR TANESİDİR"Bu pazarlarda ev ekonomisine üretimine katkıda bulunmak için hakikaten yağmur çamur 4 mevsim sabahın erken saatlerinde köy minibüsünü kaçırmadan pazara inen tüketicisi ile buluşturan ve aynı zamanda son günlerde son yıllarda gıda güvenliği dediğimiz organik ürünler konusunda insan sağlığına, toplum sağlığına da önemli hizmetler yapan üreticilerimizin yanında olmak Altınordu Belediyemizin önemli sorumluluklarından bir tanesidir. BAŞKAN TÖREN, "YETER Kİ ÜRETELİM ALTINORDU BELEDİYEMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRECEK. "Üretilen ürünlerin ekonomik değerini bulabilmesi için 'Üreten Kadın Kooperatifini' kurduk. Tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla bir farkındalık olsun diye 100 binin üzerinde fide dağıttık. Tarlanızda ektiklerinizi üreten Kadın Tarım Kooperatiflerimiz aracı ile markaya dönüştüreceğiz. Belki çok yakın bir zamanda planlamasını yaptığımız köylerimizde seralar konusunda yeni bir hazırlık içerisindeyiz. Yeter ki üretelim yeter ki üretimin bir parçası olmaya gönüllü olarak hazır olun. Tarım sektöründe üretim faaliyetlerinin yanı sıra kadın girişimciliği konusunda Altınordu Belediyemiz üzerine düşeni fazlası ile yerine getirecek. "ÜRETMEK EKMEĞİNİ KAZANMAK İSTEYEN İNSANLARI VAR ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ. "Gerçek konularla uğraşıyoruz. Üretmek ekmeğini kazanmak isteyen insanları var etmek için uğraşıyoruz. İşsizliği azaltmak için dertleniyoruz. Bugün sizi burada toplama sebebimiz şu; üretmeye devam edin annelerim, üretimin parçası olun annelerim. Eğer tarım iyi değilse toplumdaki mutluluğu, huzuru, refahı sağlayamayacağımızın farkındayız. Bu şehrin üretim arzını bu şehrin üretim mantığını yeniden gözden geçirerek kalkınmada Ordu Modelini Allah'ın izni ile devletimizle, milletimizle, hükümetimizle el ele vererek ama en çokta Altınordu'lu kadınlarımızla dayanışma içerisinde oluşturacağız. "BU ŞEHRİ YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Köylerimizi hem üretken hem refah düzeyi hem de hizmette anında faydalanılabilen alanlara mekanlara dönüştürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tamamen şehrin gerçek konuları ile meşgulüz. Ekmeğini kazanan insanları var etmek, işsizlikle mücadele etmek, yerelde üzerimize düşen belediyecilik hizmetlerinin ötesinde hep birlikte bu şehri yaşanabilir kılmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hedefimiz bütün yönleri ile kalkınmış Altınordu'yu inşa etmektir. Gelişen dünyada ülkemizin yer alabilmesi için Altınordu'dan güçlü bir destek verme mecburiyetimiz var. "ALTINORDU'MUZUN TARIMSAL POTANSİYELİNİ SONUNA KADAR HAREKETE GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ"Altınordu'muzun tarımsal potansiyelini sonuna kadar harekete geçirmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Hemşerilerimizle dayanışmamız ve onların yanında yer alan duruşumuz ile el birliği ile gönül birliği ile Altınordu'nun potansiyelini en verimli şekilde harekete geçireceğimize inancım tamdır. Verimli toprakları işleyen Altınordu çalışkan çiftçisi ile eli öpülesi, eli nasırlı analarımızla kadınlarımızla güçlenen Altınordu için tarım sayesinde ekonomisi büyüyen Altınordu için, görevimizin son gününe kadar bugün buradan sizlerin huzurundan kendimi ve yönetimimi de bağlayan şu cümlelerle sözlerime son vermek istiyorum; "KADERİNİZ KADERİMİZ"'Kaderiniz Kaderimiz' anlayışı ile sizinle beraber İnşallah hizmetlerimizi desteklerimizi dayanışmamızı merkezine insanı alarak devam edeceğimizi ifade ediyor bugün 500 TL'lik ama sembolik bundan sonraki süreçte de üretici kadınlarımızın hem pazarda hem toprakta hem alanda hem de ticari standartta şartlarını güçlendirecek adımlarımızı desteklemelerimizi kesintisiz devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum. Üretme fikrini hep birlikte ayağa kaldırmak. Siz tarlalarınızı ekmeye ve ektiğinizi biçtikten sonra tamamen gıda güvenliği içerisinde güvenli bir şekilde ulaştıracağınız pazarları yapmak bizim görevimiz. "KAYMAKAM KARAHAN; "ALTINORDU BELEDİYEMİZİN 15 MİLYON TL'LİK PANDEMİ DESTEK PROGRAMI EN GÜZEL DAYANIŞMA ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİDİR"Programda yaptığı Konuşmada pandeminin hayatın her alanını etkilediğini söyleyen Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, "salgının ticaretten tarıma eğitimden benzeri alanlara kadar etkilerini hep birlikte yaşadık. Bizler bu etkileri en aza indirmek amacı ile az önce belediye başkanımızın da bahsettiği üzere Ordu özelinde Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Kaymakamlıklarımız, Altınordu Belediyemiz Sivil Toplum Kuruluşlarımız hayırseverlerimiz STK'larımız, Meslek Odalarımız el birliği ile insanımızın hayatına güzel dokunuşlar yapabileceğimiz farklı alanlarda çeşitli uygulamalar yaptık. Bunun en güzel örneklerinde biriside en son yaklaşık 2 ay öncesinde Altınordu Belediyemizin 15 milyon TL'lik Pandemi Destek Programı kapsamında etap etap çeşitli programlarına da katılmak sureti ile bu konuyu destekliyorum. Bugünde özellikle gıda güvenliği noktasında çok önemli olan özellikle köylerimizde kırsal alanlarımızda üretim noktasında vazgeçilmez unsur olan insanlarımızı desteklemek üzere belediyemizin yapmış olduğu güzel bir hibe desteği söz konusu. İnşallah bu desteklerle birlikte kırsal alanımızdaki üretim çeşitliliğimizde artarak devam edecek. Bizlerde bu süreci el birliği ile daha da güçlenerek üretimimize kat be kat katkı sağlamak sureti ile el birliği ile geçeceğiz. Bugün bu özelde katkılarını takdirle izlediğimiz Altınordu Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu bereketli bir tarım sezonu olmasını temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.