Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

ALTINORDU BELEDİYESİ "İNSANA YAKIŞIR İŞ" DEDİ VE MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE SONA GELDİAltınordu Belediyesi; "üretken ve adil bir ücret getiren, işyerinde güvenli ve ailelere sosyal koruma sağlayan, kişisel gelişim ve toplumla bütünleşme açısından daha iyi fırsatlar sunmayı amaç edinen "insana yakışır iş" kapsamında işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu geleceğin mesleklerinin yanı sıra geleneksel meslekleri de öğretmek ve işgücü piyasasının aradığı ara elemanı yetiştirmek, şehirde sosyal yönlü bir sorun olan işsizliği ve risklerini en aza indirgemek için bölgesinde ilk olma özelliği de olan 'Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışına hazırlanıyor. Üretimi arttırmak istihdam alanlarını geliştirmek ve işsizliği azaltmak için yoğun çaba harcayan Başkan Tören, istihdamla ilgili alt yapıyı oluşturmaya çalıştıklarını ve gerçekleştirdikleri yatırımlarla gençlerin gurbette değil doğdukları topraklarda kendi şehirlerinde yaşamalarını amaçladıklarını söyledi. BÖLGESİNDE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN 1000 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP MERKEZDE YOK YOKAltınordu Belediyesi hizmet binası üçüncü katında 1000 metrekare kapalı alanda yapımı tamamlanmak üzere olan Mükemmeliyet Merkezinde; 6 derslik 4 atölye, 100 kişilik konferans salonu, 20 kişilik toplantı odası, kafeterya, danışma ve yönetim birimleri yer alıyor. ÇİKOLATA ATÖLYESİNDEN ROBOTİK KODLAMAYA, YEMEK ATÖLYELERİNDEN TEKNOLOJİ SINIFLARINA HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜGeleceğin mesleklerinin öğretileceği Mükemmeliyet Merkezinin bünyesinde; Yemek Atölyesi, Çikolata Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi olmak üzere 4 atölye ve 6 Mesleki Eğitim Dersliği bulunuyor. Bütün Atölyelerde ve Dersliklerde aynı anda en az 66 kursiyere eğitim verilebilecek. BAŞKAN TÖREN "HEDEFİMİZ ÜRETEN BİREYLER ÜRETEN VE REKABET EDEN ŞEHİR"Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili bilgiler veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Hayata geçirdiğimiz yatırımla hem alt yapıyı hem de üst yapıyı hem de çocuklarımızın gelecekte bu şehirde yaşamaları için üstyapı ve istihdam ile ilgili yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz" dedi. Başkan Tören, Altınordu'ya ve Altınordu'lulara "bu şehirde tek bir gencin dahi mesleksiz kalmayacağı" sözünü verdiğini hatırlattı. Bu sözü doğrultusunda Altınordu'nun nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve gençleri meslek sahibi yapmak için Mükemmeliyet Merkezi projesini hayata geçirdiklerini aktaran Tören, "iş piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak bunun yanında işsizlerin yetenek ve becerilerine göre kendilerini geliştirmeleri ve meslek sahibi olmaları amacıyla Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi'miz için başladığımız çalışmalarımızda sona geldik. Amacımız bu şehirde gençlerimizin işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm bulmak çare olmak. Hem işveren hem de iş arayan yönüyle şehirde bir misyonu yüklenecek olan mükemmeliyet merkezi ile eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine, işsiz ve mesleksiz bireylerin insana yakışır iş ve geleceğin meslekleri olmak üzere çeşitli alanlarda meslek edinmelerine imkan sunacağız. İçerisinde çikolata atölyesinden robotik kodlamaya, yemek atölyelerinden teknoloji sınıflarına kadar sunacağımız hizmetlerle her alanda üreten bireyler yetiştireceğiz. Üretimi ve istihdam alanlarıyla rekabet eden bir şehir hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.