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#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

22.06.2021 23:06
#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi, System.String[]

CUMHURİYET MAHALLESİNDE DÖNÜŞÜM ALTYAPI HİZMETLERİYLE TAÇLANIYORCUMHURİYET MAHALLESİNDE DÖNÜŞÜM ALTYAPI HİZMETLERİYLE TAÇLANIYORAltınordu Belediyesi, uzun yıllardır altyapı sorunu yaşayan bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla ilçede yılların sorunlarına köklü çözümler üretiyor.

CUMHURİYET MAHALLESİNDE DÖNÜŞÜM ALTYAPI HİZMETLERİYLE TAÇLANIYORCUMHURİYET MAHALLESİNDE DÖNÜŞÜM ALTYAPI HİZMETLERİYLE TAÇLANIYOR Altınordu Belediyesi, uzun yıllardır altyapı sorunu yaşayan bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla ilçede yılların sorunlarına köklü çözümler üretiyor. 'Modern, standardı yüksek ve konforlu şehir' anlayışıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Altınordu Belediyesi, diğer alanlarda olduğu gibi altyapı çalışmalarında da yoğun temposunu sürdürüyor. Yıllardır devam eden sorunları adeta seferberlik ilan ederek tek tek çözen Altınordu Belediyesi, şehrin her yerinde kesintisiz sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesini de sokak sokak sağlıklı altyapı ve konforlu üstyapıyla buluşturuyor. CUMHURİYET MAHALLESİNDE 17 SOKAK İLK DEFA ALTYAPIYA KAVUŞTUAltınordu'nun kıyıya yakın konumu ve Ordu Üniversitesi yerleşkesinin de içerisinde bulunduğu önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesinde altyapısı bulunmayan sokaklar Altınordu belediyesinin planlı çalışmalarıyla sağlıklı altyapı ve üstyapıya kavuşuyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in yaşanabilir şehir için önce sağlıklı altyapı parolasıyla şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliğinde geçen 25 ayda Cumhuriyet mahallesinde altyapısı hiç bulunmayan 1266, 1267, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1360, 1363, 1424, 1430, 1432, 1433, 1434, 1436, 1437 ve 1439 olmak üzere 17 sokak ilk defa altyapıya kavuştu. 18 SOKAK SICAK ASFALT KONFORUYLA BULUŞTUAltyapısı tamamlanan sokaklarda ara vermeden çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi ekipleri 1266, 1267, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1297, 1360, 1363, 1424, 1430, 1432, 1433, 1434, 1436, 1437 ve 1439 sokaklardan oluşan 18 sokağı sıcak asfalt konforuyla buluşturdu. 5 SOKAKTA BASKI BETON KALDIRIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDIAltınordu Belediyesi altyapı ve yol çalışmaları tamamlanan 1322, 1430, 1439, 1360, 1363 No'lu 5 sokakta ise modern baskı beton kaldırım çalışmalarını tamamladı. Hem Cumhuriyet Mahallesinde hem de diğer mahallelerde çalışmalar kesintisiz sürüyor. BAŞKAN TÖREN, "MARKA ŞEHİR İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"Cumhuriyet mahallesinin şehrin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "yeni yerleşimler nedeniyle sürekli gelişen büyüyen ve toplu yaşam alanları oluşan aynı zamanda Üniversitemizi içerisinde barındıran mahallemizde altyapısı bulunmayan bölgeleri öncelikle altyapıya kavuşturuyoruz. Altyapısını tamamladığımız sokaklarda ise ara vermeden üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalar ve hayata geçireceğimiz projelerle gerçekten adına yaraşır bir mahalleyi ortaya çıkaracağız. Önümüzdeki günlerde mevcut çalışmalarımız mahallemiz genelinde artarak devam edecek. Yapılaşmanın belli bir seviyeye geldiği mahallemiz alt yapı başta olmak üzere sosyal alanlarıyla şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi olacak. Kentimizin her yerinde mahalle mahalle, sokak sokak cadde cadde sürdürdüğümüz planlı çalışmalar ile sağlıklı altyapısı konforlu üstyapısı, sosyal donatı ve yaşam alanlarıyla marka şehri inşa ediyoruz" dedi.

Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet, Altınordu, Ordu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum #Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika


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