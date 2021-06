Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

ALTINORDU BELEDİYESİ 'BÜTÜN ŞEHİR EŞİT HIZMET' İLKESİYLE HER YERDEALTINORDU BELEDİYESİ 'BÜTÜN ŞEHİR EŞİT HIZMET' İLKESİYLE HER YERDEZORLU GÜZERGAHLAR 'BETON YOL' İLE AŞILIYOR Altınordu Belediyesi, bir taraftan şehrin yılların akut altyapı sorunlarını kesintisiz bir mesai ile yürütülen çalışmalarla çözerken diğer taraftan Başkan Aşkın Tören'in 'bütün şehir eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda kırsal mahallelerde de asırlık yollar yapmaya devam ediyor. Merkezde mahalle mahalle sokak sokak cadde cadde devam eden planlı yenileme çalışmalarıyla Altınordu'da başlattığı modern değişim ve dönüşümü sürdüren Altınordu Belediyesi kırsal mahallelerde de sokak sokak yaptığı titiz çalışmalarla ulaşımda standardı yükseltiyor konforu arttırıyor. HACILAR MAHALLESİ DE BEKLEDİĞİ HİZMET VE KONFORA KAVUŞTUAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in "yol medeniyettir inancı ve gitmediğimiz yer bizim değildir, anlayışıyla hizmetlerimizin ulaşmadığı mahalle sokak cadde, köşe kalmayacak" sözleriyle 72 mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol yapımında Altınordu Belediyesi ekipleri mahallelerin ulaşım ağında bulunan zorlu güzergahları 'beton yol' ile aşıyor. Beton yol seferberliğinde kısa sürede tamamlanan 8 mahallenin ardından Hacılar Mahallesinde de beton yol çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu. Hacılar mahallesi Hoşköy, Mağara ve Oğlakalan sokaklarda tamamlanan beton yol çalışmalarıyla yaşanan ulaşım sorunları köklü çözüme kavuşturuldu. MUHTAR KALYONCUOĞLU "YAPILAN HİZMETLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE DE KIYMETLİ"Yapılan hizmetler için Başkan Aşkın Tören'e teşekkür eden Hacılar Mahalle Muhtarı Mehmet Kalyoncuoğlu "Altınordu Belediyemizin mahallemizde başlattığı beton yol çalışması tamamlanmıştır. Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e halkım adına çok çok teşekkür ediyor şükranlarımı arz ediyorum. Başarılarının ve hizmetlerinin devamını diliyorum. Bizim her sorunumuzda her zaman, her daim yanımızda olmuştur. Kendilerine halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnsana hizmet ve hürmet anlayışıyla çalışan Altınordu Belediyemiz zor coğrafi koşullarda mahallelerimize büyük bir hizmet veriyor. Dolayısıyla ihtiyaç olan ve vatandaşların mağdur olduğu sorunlara bir bir el attığı için Sayın Aşkın Tören Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu hizmetler bizim için önemli ve de değerli aynı zamanda da kıymetli. Kendilerinin aşkınan çalıştığını biliyoruz" şeklinde konuştu.