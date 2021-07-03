Üye Girişi
#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

03.07.2021 15:06
#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi, System.String[]

BAŞKAN TÖREN, "BİZ BU ŞEHRE HİZMETKR OLMAYA, BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ KADİM İNSANİ DEĞERLERİ İLE BÜYÜTECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ "BAŞKAN TÖREN, "BU ŞEHİR HEPİMİZİN BİZ BU ŞEHRE HİZMETKR OLMAYA, BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ KADİM İNSANİ DEĞERLERİ İLE BÜYÜTECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM...

BAŞKAN TÖREN, "BİZ BU ŞEHRE HİZMETKR OLMAYA, BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ KADİM İNSANİ DEĞERLERİ İLE BÜYÜTECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ "BAŞKAN TÖREN, "BU ŞEHİR HEPİMİZİN BİZ BU ŞEHRE HİZMETKR OLMAYA, BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ KADİM İNSANİ DEĞERLERİ İLE BÜYÜTECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ " Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği geleneksel Cuma buluşmaları devam ediyor. Başkan Tören'in Cuma buluşmalarının bu haftaki durağı Hacılar Mahallesi oldu. Başkan Aşkın Tören, mahalle ziyaretlerinin bu haftaki adresi Hacılar'da Muhtar Mehmet Kalyoncuoğlu ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkan Tören, Cuma namazının ardından Mahalle Muhtarı Kalyoncuoğlu ve vatandaşlarla bir araya geldi. "ÇALIŞMALARIMIZI VATANDAŞIMIZIN BEKLENTİLERİNE ÇÖZÜM OLACAK NİTELİKTE YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Haftada bir gün geleneksel hale getirdiği üzere mahallelere ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Başkan Tören "özellikle pandemi döneminde, birtakım hassasiyetleri ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle şehir merkezine gelemeyen büyüklerimizin ayaklarına gelip dertlerini, sıkıntılarını ve beklentilerini dinlemeye, hayır dualarını almaya çalışıyoruz" dedi. 72 mahalleyi kapsayan 50 kilometre beton yol seferberliğinin Hacılar etabını da tamamladıklarını aktaran Tören, "özellikle son bir ay içerisinde mahallelerimizde, kırsal mahallerimizle ilgili programımızın bir devamı olarak beton yol çalışması programı yaptık. Öncellikle çalışmamız mahallemize hayırlı olsun. Bütçe imkanları içerisinde var olan sorunu tespit etmek ve bu tespit ile ilgili somut adımlar atmak bizim sorumluluğumuz dairesi içerisindeydi. Çok şükür Hacılar Mahallemiz ile ilgili bu yılki beton programımızdaki çalışmaları nihayetlendirdik. İnşallah diğer işlerle ilgili çalışmalarımızı yine bir program dahilinde vatandaşımızın, komşularımızın beklentilerine çözüm olacak nitelikte yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. Devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler de veren Başkan Aşkın Tören sözlerini şöyle sürdürdü: SEVİNÇTE VE TASADA BİRİZ"İş sadece yoldan ibaret değildir. Bizim amacımız, burada bulunma sebebimiz gönüller yapmak ve halkın rızası kadar Hakk'ın rızasını da kazanmaktır. Dolayısıyla gönüllere girmek sadece yol yapmak değildir. Gönüllere girecek yolları da yapmak gerekmektedir. Bu yüzden sevinçte, tasada, cenazede ve düğünde bir arada bulunmaya özen gösteriyoruz. Kapımız sonuna kadar açık. Münferit konulara da mahalli müşterek sorunlara da bakış açımız adil paylaşım noktasında adalet doğrultusunda çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir. "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ALTINORDU BELEDİYESİ BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ GÜZİDE KURUMDUR"Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi birbirini tamamlayan iki güzide kurumdur. Dolayısıyla onların yetişemediği yerde biz olacağız, bizim yetişemediğimiz yerde onlar olacak. Altınordu Belediyesi her mahallemizin, her sokağımızın ve her bir canımızın hizmetinde olmaya devam edecektir. "BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINA İNSANA YAKIŞIR BİR İŞ KAPISI OLUŞTURMAK İÇİN TER DÖKÜYORUZ"Biz şehir merkezinde ve bize bağlı köylerimizdeki iyileştirme ve altyapı çalışmalarının ötesinde bu şehrin üstyapısını da iyileştirmeye çalışıyoruz. En önemli sosyal sorunumuz işsizliktir. Bilhassa gençlerimizin doğdukları yerde doyabilecekleri iş imkanları ile ilgili bir yerel yönetici bu şehrin kaderinde milletin iradesiyle söz sahibi olmuş, temsil imkanı yakalamış ve uzun yıllar Ankara bürokrasisinde devleti ve dünyayı tanıma, okuma ve bilhassa istihdam ve sosyal politikalar alanında iyi uygulamaları görmüş, milletin çocuklarını bu milletin öz evlatlarını iş sahibi yapmak için ter dökmüş ve burada bir birikim ve müktesebat sahibi bir evladınız olarak bu şehirde benzeri yatırımların altyapısını hazırlayarak, bu şehrin çocuklarına bir iş kapısı açmak için ter döküyoruz. "İNSANIMIZI İHYA ETMEDİĞİMİZ SÜRECE ŞEHRİN İMARININ HİÇBİR ÖNEMİ YOK"Birlik ve beraberliğimiz için geceyi, gündüzü kendimize haram edeceğiz. İnsanımızı ihya etmediğimiz sürece, şehrin imarının bizim için hiçbir önemi yok. Dolayısıyla bununla ilgili üzerimize düşeni bütün kurumlarımızla birlikte bugün yüzüncü yılını idrak ettiğimiz şehrimizin gelecek 100 yıllarıyla ilgili sorumluluğumuzdan bir an bile olsun uzaklaşmadan, nefsimize kapılmadan umumi hassasiyetlerimizi üstün kamu yararı hassasiyeti ile birleştirerek sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, istihdamda ve sosyal adalette paylaşma konusunda asla ve asla veren el olma noktasında taviz vermeden bu şehri güzelleştirmeye, yaşanabilir kılmaya çevresiyle, ulaşımıyla, konutuyla ve deprem güvenliğiyle modern bir şehir haline getirmeye var gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi isterim. "AİLE İŞLETMECİLİĞİNİ GELİŞTİREREK GELİR KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ"Amacımız kırsaldaki ekonomiyi de ayağa kaldırmaktadır. Biz fındığa bağlı bu ekonomimizi, aile işletmeciliğini geliştirerek bu topraklarda sadece bir ay fındık toplayıp fındığın dışında gelir kaynağı olmayanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmeliyiz. Bu yüzden bir Üreten Kadın Kooperatifi kurduk. Kadınlarımıza meslek öğreteceğiz. Ben seçimlerde gençlerimize değil şehrimize bir iddiada, bir ikrarda bulundum. Dedim ki "Bu şehirde tek bir genç mesleksiz kalmayacak" bunun için yapılması gereken Türkiye ölçeğinde bir mesleki eğitim merkezi kurmaktı. Allah'a hamdolsun açılışına hazırız. Bu şehirde tek bir gencimiz mesleksiz kalmayacak. "BİRÇOK MÜESSESE AÇILIŞA HAZIR"Şehrimizde imkanı olmayan ailelerimizin çocuklarının da kreşe gidebilmesi adına kreş açıyoruz. İmkanı olmayan genç kardeşlerimiz için eğitimde fırsat eşitliği dedik. Bu doğrultuda bir şehir atölyesi kurarak o kardeşlerimize de bir etüt merkezi oluşturuyoruz. Dolayısıyla bunun gibi birçok müesseseyi gençlerimiz, engellilerimiz, yaşlılarımız, işçilerimiz ve kadınlarımız için açarak bu şehrin kendine yeten ve üretim fazlasını Türkiye'ye arz edebilen bir şehir haline getirilmesini sağlamamız lazım. Gururla söylüyorum; 27 aydır tek bir insanımızı 1 lira borçlandırmadık. 1 lira kredi çekmedik, 1 lira faiz kullanmadık. "BU ŞEHRİN İNSANINA AYRIMSIZ ÖTEKİSİZ HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Ecdadımız, Çanakkale'de bu topraklar için şehit düştüler. Kurtuluş savaşında Kuva-yi Milliye ruhuyla canlarını feda ederek bağımsız bir ülkeyi bize emanet ettiler. Hangi güçlükte olursa olsun onurumuzdan ve şahsiyetimizden taviz vermemiş bir milletin, bir ecdadın çocuklarıyız. Dolayısıyla biz adil bölüşüm konusunda kimseyi dışarıda bırakmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Bu şehrin insanına ayrımsız hizmet etmeye devam edeceğiz. 15 milyonluk "Pandemi Destek Programı" açıkladık. Canas'a gelen köy minibüsüne de mazot desteğinde bulunduk. Şehir içi toplu taşımada yüzde elli yük taşıyan dolmuşlarımıza da destek olduk. Okul servisi nedeniyle bir buçuk yıldır kontak açamayan şoförün yanında da olduk. Dolayısıyla biz bu şehre hizmetkar olmaya, hizmet siyaseti ile herkesin gönlünü kazanmak ve sorunları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. "GEÇMİŞTE HİZMET EDEN HERKESE AYRIMSIZ TEŞEKKÜR EDİYORUZ"Daha yapacak çok işimiz var. Daha alacak çok yolumuz var. Geçmişten bugüne kadar kim hizmet etmişse ayrımsız hepsine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizim işimiz kavga değil. Bizim işimiz barış. Şehir ittifakı için bu birliği ve beraberliği büyütecek adımlar atmak zorundayız. Gelecekte şehrimizi, bölgesinde işaret edilen, altyapısıyla üst yapısıyla, kadim insanıyla, kadirşinas, fazilet ve irfan sahibi toplumuyla örnek bir şehir yapacağımızın bilinmesini istiyorum. "

Aşkın Tören, Altınordu, Türkiye, Tören, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum #Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı 15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti 15:07 Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 14:57 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti
Parti malzemelerini pantolonun içine saklayıp çaldı! Mum hırsızı kadın kameralara yakalandı 14:28 Parti malzemelerini pantolonun içine saklayıp çaldı! Mum hırsızı kadın kameralara yakalandı Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu 14:24 Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi 13:26 Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor 13:04 Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı 12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı

Son Dakika Haberleri
15:20 Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak
15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı
15:06 Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti
15:01 Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti
14:33 Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar
14:31 Tekirdağ'da sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi
14:24 Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu
14:23 Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı
14:14 Fenerbahçe'de taraftarların istemediği Samatta, Belçika'dan gelen teklifleri kabul etmedi
13:25 Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak         
15:20
Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak         
15:08
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar         
14:33
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı         
14:24
Gıda ürünlerinin yer aldığı buzdolabına girerek videosunu paylaşan kişi kendini savundu: Cuma vakti kimse yoktu Gıda ürünlerinin yer aldığı buzdolabına girerek videosunu paylaşan kişi kendini savundu: Cuma vakti kimse yoktu         
14:21
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 15:33:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: #Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement