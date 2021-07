Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

BAŞKAN TÖREN, "BİZ BU ŞEHRE HİZMETKR OLMAYA, BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ KADİM İNSANİ DEĞERLERİ İLE BÜYÜTECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ "BAŞKAN TÖREN, "BU ŞEHİR HEPİMİZİN BİZ BU ŞEHRE HİZMETKR OLMAYA, BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ KADİM İNSANİ DEĞERLERİ İLE BÜYÜTECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ " Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği geleneksel Cuma buluşmaları devam ediyor. Başkan Tören'in Cuma buluşmalarının bu haftaki durağı Hacılar Mahallesi oldu. Başkan Aşkın Tören, mahalle ziyaretlerinin bu haftaki adresi Hacılar'da Muhtar Mehmet Kalyoncuoğlu ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkan Tören, Cuma namazının ardından Mahalle Muhtarı Kalyoncuoğlu ve vatandaşlarla bir araya geldi. "ÇALIŞMALARIMIZI VATANDAŞIMIZIN BEKLENTİLERİNE ÇÖZÜM OLACAK NİTELİKTE YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Haftada bir gün geleneksel hale getirdiği üzere mahallelere ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Başkan Tören "özellikle pandemi döneminde, birtakım hassasiyetleri ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle şehir merkezine gelemeyen büyüklerimizin ayaklarına gelip dertlerini, sıkıntılarını ve beklentilerini dinlemeye, hayır dualarını almaya çalışıyoruz" dedi. 72 mahalleyi kapsayan 50 kilometre beton yol seferberliğinin Hacılar etabını da tamamladıklarını aktaran Tören, "özellikle son bir ay içerisinde mahallelerimizde, kırsal mahallerimizle ilgili programımızın bir devamı olarak beton yol çalışması programı yaptık. Öncellikle çalışmamız mahallemize hayırlı olsun. Bütçe imkanları içerisinde var olan sorunu tespit etmek ve bu tespit ile ilgili somut adımlar atmak bizim sorumluluğumuz dairesi içerisindeydi. Çok şükür Hacılar Mahallemiz ile ilgili bu yılki beton programımızdaki çalışmaları nihayetlendirdik. İnşallah diğer işlerle ilgili çalışmalarımızı yine bir program dahilinde vatandaşımızın, komşularımızın beklentilerine çözüm olacak nitelikte yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. Devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler de veren Başkan Aşkın Tören sözlerini şöyle sürdürdü: SEVİNÇTE VE TASADA BİRİZ"İş sadece yoldan ibaret değildir. Bizim amacımız, burada bulunma sebebimiz gönüller yapmak ve halkın rızası kadar Hakk'ın rızasını da kazanmaktır. Dolayısıyla gönüllere girmek sadece yol yapmak değildir. Gönüllere girecek yolları da yapmak gerekmektedir. Bu yüzden sevinçte, tasada, cenazede ve düğünde bir arada bulunmaya özen gösteriyoruz. Kapımız sonuna kadar açık. Münferit konulara da mahalli müşterek sorunlara da bakış açımız adil paylaşım noktasında adalet doğrultusunda çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir. "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ALTINORDU BELEDİYESİ BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ GÜZİDE KURUMDUR"Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi birbirini tamamlayan iki güzide kurumdur. Dolayısıyla onların yetişemediği yerde biz olacağız, bizim yetişemediğimiz yerde onlar olacak. Altınordu Belediyesi her mahallemizin, her sokağımızın ve her bir canımızın hizmetinde olmaya devam edecektir. "BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINA İNSANA YAKIŞIR BİR İŞ KAPISI OLUŞTURMAK İÇİN TER DÖKÜYORUZ"Biz şehir merkezinde ve bize bağlı köylerimizdeki iyileştirme ve altyapı çalışmalarının ötesinde bu şehrin üstyapısını da iyileştirmeye çalışıyoruz. En önemli sosyal sorunumuz işsizliktir. Bilhassa gençlerimizin doğdukları yerde doyabilecekleri iş imkanları ile ilgili bir yerel yönetici bu şehrin kaderinde milletin iradesiyle söz sahibi olmuş, temsil imkanı yakalamış ve uzun yıllar Ankara bürokrasisinde devleti ve dünyayı tanıma, okuma ve bilhassa istihdam ve sosyal politikalar alanında iyi uygulamaları görmüş, milletin çocuklarını bu milletin öz evlatlarını iş sahibi yapmak için ter dökmüş ve burada bir birikim ve müktesebat sahibi bir evladınız olarak bu şehirde benzeri yatırımların altyapısını hazırlayarak, bu şehrin çocuklarına bir iş kapısı açmak için ter döküyoruz. "İNSANIMIZI İHYA ETMEDİĞİMİZ SÜRECE ŞEHRİN İMARININ HİÇBİR ÖNEMİ YOK"Birlik ve beraberliğimiz için geceyi, gündüzü kendimize haram edeceğiz. İnsanımızı ihya etmediğimiz sürece, şehrin imarının bizim için hiçbir önemi yok. Dolayısıyla bununla ilgili üzerimize düşeni bütün kurumlarımızla birlikte bugün yüzüncü yılını idrak ettiğimiz şehrimizin gelecek 100 yıllarıyla ilgili sorumluluğumuzdan bir an bile olsun uzaklaşmadan, nefsimize kapılmadan umumi hassasiyetlerimizi üstün kamu yararı hassasiyeti ile birleştirerek sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, istihdamda ve sosyal adalette paylaşma konusunda asla ve asla veren el olma noktasında taviz vermeden bu şehri güzelleştirmeye, yaşanabilir kılmaya çevresiyle, ulaşımıyla, konutuyla ve deprem güvenliğiyle modern bir şehir haline getirmeye var gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi isterim. "AİLE İŞLETMECİLİĞİNİ GELİŞTİREREK GELİR KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ"Amacımız kırsaldaki ekonomiyi de ayağa kaldırmaktadır. Biz fındığa bağlı bu ekonomimizi, aile işletmeciliğini geliştirerek bu topraklarda sadece bir ay fındık toplayıp fındığın dışında gelir kaynağı olmayanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmeliyiz. Bu yüzden bir Üreten Kadın Kooperatifi kurduk. Kadınlarımıza meslek öğreteceğiz. Ben seçimlerde gençlerimize değil şehrimize bir iddiada, bir ikrarda bulundum. Dedim ki "Bu şehirde tek bir genç mesleksiz kalmayacak" bunun için yapılması gereken Türkiye ölçeğinde bir mesleki eğitim merkezi kurmaktı. Allah'a hamdolsun açılışına hazırız. Bu şehirde tek bir gencimiz mesleksiz kalmayacak. "BİRÇOK MÜESSESE AÇILIŞA HAZIR"Şehrimizde imkanı olmayan ailelerimizin çocuklarının da kreşe gidebilmesi adına kreş açıyoruz. İmkanı olmayan genç kardeşlerimiz için eğitimde fırsat eşitliği dedik. Bu doğrultuda bir şehir atölyesi kurarak o kardeşlerimize de bir etüt merkezi oluşturuyoruz. Dolayısıyla bunun gibi birçok müesseseyi gençlerimiz, engellilerimiz, yaşlılarımız, işçilerimiz ve kadınlarımız için açarak bu şehrin kendine yeten ve üretim fazlasını Türkiye'ye arz edebilen bir şehir haline getirilmesini sağlamamız lazım. Gururla söylüyorum; 27 aydır tek bir insanımızı 1 lira borçlandırmadık. 1 lira kredi çekmedik, 1 lira faiz kullanmadık. "BU ŞEHRİN İNSANINA AYRIMSIZ ÖTEKİSİZ HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Ecdadımız, Çanakkale'de bu topraklar için şehit düştüler. Kurtuluş savaşında Kuva-yi Milliye ruhuyla canlarını feda ederek bağımsız bir ülkeyi bize emanet ettiler. Hangi güçlükte olursa olsun onurumuzdan ve şahsiyetimizden taviz vermemiş bir milletin, bir ecdadın çocuklarıyız. Dolayısıyla biz adil bölüşüm konusunda kimseyi dışarıda bırakmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Bu şehrin insanına ayrımsız hizmet etmeye devam edeceğiz. 15 milyonluk "Pandemi Destek Programı" açıkladık. Canas'a gelen köy minibüsüne de mazot desteğinde bulunduk. Şehir içi toplu taşımada yüzde elli yük taşıyan dolmuşlarımıza da destek olduk. Okul servisi nedeniyle bir buçuk yıldır kontak açamayan şoförün yanında da olduk. Dolayısıyla biz bu şehre hizmetkar olmaya, hizmet siyaseti ile herkesin gönlünü kazanmak ve sorunları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. "GEÇMİŞTE HİZMET EDEN HERKESE AYRIMSIZ TEŞEKKÜR EDİYORUZ"Daha yapacak çok işimiz var. Daha alacak çok yolumuz var. Geçmişten bugüne kadar kim hizmet etmişse ayrımsız hepsine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizim işimiz kavga değil. Bizim işimiz barış. Şehir ittifakı için bu birliği ve beraberliği büyütecek adımlar atmak zorundayız. Gelecekte şehrimizi, bölgesinde işaret edilen, altyapısıyla üst yapısıyla, kadim insanıyla, kadirşinas, fazilet ve irfan sahibi toplumuyla örnek bir şehir yapacağımızın bilinmesini istiyorum. "