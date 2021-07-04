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#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

04.07.2021 17:07
#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi, System.String[]

ALTINORDU'DA AÇIK HAVA SİNEMASI VE KONSER ETKİNLİKLERİ BAŞLIYORPandemi kaynaklı ekonomik olumsuzlukları en aza indirgemek amacıyla hayata geçirdiği birçok destek paketiyle vatandaşları zorlu süreçte bir an olsun yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi, salgının sosyal psikolojik olumsuz...

ALTINORDU'DA AÇIK HAVA SİNEMASI VE KONSER ETKİNLİKLERİ BAŞLIYORPandemi kaynaklı ekonomik olumsuzlukları en aza indirgemek amacıyla hayata geçirdiği birçok destek paketiyle vatandaşları zorlu süreçte bir an olsun yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi, salgının sosyal psikolojik olumsuz etkilerine karşı da vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. 'Kültür ve Sanat Şehri Altınordu' mottosuyla kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veren Altınordu Belediyesi, pandemi tedbirleri doğrultusunda uzun süredir evlerinde olan Altınordu'lulara moral aşılayacak, vatandaşların yeniden hep birlikte bir arada olabilecekleri etkinliklerde buluşturmaya hazırlanıyor. Altınordu Belediyesi'nin, normalleşme sürecinin başlamasıyla 10 gün boyunca kesintisiz sürecek kültür etkinlikleri pazartesi günü 19 Eylül stadyumunda saat 21'de başlayacak konser programıyla start alacak. 10 GÜN KESİNTİSİZ SÜRECEK ETKİNLİKLER GRUP İMERA KONSERİYLE BAŞLIYORŞehrin ortak hafızasında çok önemli bir yeri ve mazisi bulunan, kentin sporda büyük başarılara imza attığı ortak sevinçlerin coşkuyla yaşandığı 19 Eylül stadyumunda düzenlenecek Kültür etkinlikleri serisi 5 Temmuz Pazartesi akşam saat 21'de Karadeniz müziğinin son yıllardaki iddialı seslerinden ve her kesimden oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip yerel müzik gruplarından grup İMERA konseriyle başlayacak. İMERA grubunun sevilen şarkılarını seslendireceği etkinlik halk oyunları gösterisi ile devam edecek. MİNDERLİ SİNEMA KEYFİ YENİDEN ALTINORDU'LULARLA BULUŞUYORAltınordu Belediyesi tarafından Pandemi döneminde gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan açık hava minderli sinema keyfi yeniden Altınordu'lularla buluşuyor. GÖSTERİMİ YAPILACAK FİLMLER HALK ANKETİYLE BELİRLENDİKatılımcı demokrasi örneklerinden bir uygulama ile minderli sinema etkinliklerinde gösterimi yapılacak filmler anket yoluyla halk tarafından belirlendi. Etkinlikler kapsamında 6 Temmuz Salı akşamı başlayacak minderli sinema keyfi 5 gece kesintisiz sürecek. 1 1 Temmuz Pazar akşamı Ordulu yerel grupların konseriyle devam edecek programlar da Altınordu Belediyesi vatandaşlara yine bir şehir klasiğine dönüşen Ufuk Gazozu ikramında bulunacak. 12-14 Temmuz akşamları yine minderli sinema ile vatandaşlar tarafından belirlenen filmlerin gösterimiyle devam edecek olan etkinlikler serisi 15 Temmuz Perşembe günü sevilen sanatçı Zafer İşleyen konseriyle son bulacak. BAŞKAN TÖREN "HALKIMIZI HEP BİRLİKTE OLMAYA DAVET EDİYORUM"Düzenlenen etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "ortak sevinçler, ortak coşkular ve birlikte hareket edebilme bir olma iradesini gösterebilme ve duygu birliği bir arada yaşama iradesini güçlü tutmak için çok önemlidir" dedi. Altınordu'nun bir kültür ve sanat şehri olduğunu Türkiye'de belediye eliyle kurulan ilk tiyatrolardan ve yarım asırdır perdelerini hiç kapatmamış olan Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'na sahip aynı zamanda ülke genelinde birçok önemli sanat ve kültür insanı yetiştirmiş bir kent olan Ordu'muz ve Altınordu'muz sanata ve kültüre büyük önem vermektedir. Altınordu Belediyesi olarak biz de 'Kültür ve sanat şehri Altınordu' misyonuyla Ordu'lu Altınordu'lu değerli hemşehrilerimizi bir araya getirecek ortak sevinçlerde buluşturacak, pandemi döneminin psikolojik olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak ve normalleşme sürecine her yönüyle geçişi kolaylaştıracak çalışmalar yapıyoruz. Biz aynı zamanda bir sanat şehri olma iddiasının sahibiyiz. Biliyoruz ki sanat evrenselliği ile yaşamı güzelleştirir, insana ve çevresine değer katar. Altınordu'muzu bir sanat şehri yapacak faaliyet ve etkinliklerimiz de kesintisiz devam edecek. Bütün hemşehrilerimizi keyifli vakit geçirecekleri etkinliklerimizde bir arada olmaya davet ediyorum. Altınordu'muzu her yönüyle yaşanabilir bir şehir hedefimize ulaştırabilmek için gece gündüz demeden hemşehrilerimizle birlikte ele ele gönül gönüle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden devletimizin pandemiyle ilgili aldığı tedbirlere uymaya devam etmeleri, özellikle aşı ve maske hususlarında bireysel tedbirlerini almalarını rica ediyorum. Sağlığımız her şeyden önemli" şeklinde konuştu.

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Türkiye, Konser, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum #Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika


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