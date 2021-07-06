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#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

06.07.2021 21:09
#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi, System.String[]

BAŞKAN TÖREN "ALTINORDU KENDİNDEN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDECEK"MİNDERLİ SİNEMA KEYFİ BU AKŞAM BAŞLIYORAltınordu Belediyesinin 'yaza merhaba etkinlikleri' kapsamında düzenlediği minderli sinema keyfi bu akşam başlıyor.

BAŞKAN TÖREN "ALTINORDU KENDİNDEN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDECEK"MİNDERLİ SİNEMA KEYFİ BU AKŞAM BAŞLIYOR Altınordu Belediyesinin 'yaza merhaba etkinlikleri' kapsamında düzenlediği minderli sinema keyfi bu akşam başlıyor. Pandemide normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kültür ve Sanat etkinliklerine start veren Altınordu Belediyesi dün akşam İmera grubunun verdiği muhteşem konser programıyla bir araya getirdiği Altınordu'luları bu akşam da minderli sinema keyfi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Şehir merkezinde bulunan 19 Eylül stadyumunda saat. 21'de başlayacak açık hava minderli sinema keyfi bu akşam gösterimi yapılacak DAĞ2 filmi ile başlayacak. BAŞKAN TÖREN, PANDEMİ TEDBİRLERİNDEN TAVİZ VEMEDEN BİR KÜLTÜR ŞÖLENİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"Altınordu Belediyesinin başlattığı ve kesintisiz 10 gün sürecek etkinlikleri değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu'lulara pandemi tedbirlerinden taviz vermeden bir kültür şöleni yaşatmak istediklerini belirtti. Güzel yaz akşamlarında pandeminin üstümüzdeki bir buçuk yıllık ağırlığından kurtulmak istiyoruz diyen Başkan Tören açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN ALTINORDU'LU HEMŞEHRİLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"Kültür ve Sanatın Karadeniz'deki en önemli merkezlerinden bir tanesi ilimiz Ordu ve tabiatı ile tabi ki Altınordu. 10 gün boyunca sürecek etkinliklerimizin ilk gününde Karadeniz'in güçlü gruplarından bir tanesi olan İmera ile başladık. Etkinliklerimizin ilk akşamında bizi yalnız bırakmayan Altınordu'lu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum olağanüstü bir kalabalığımız olağanüstü bir ilgi vardı. Sahne muhteşemdi bir müzik ziyafetiydi. İnşallah bu etkinlikler pandeminin etkisini kaybetmesi ile birlikte şehrimizde sadece müzik alanında değil, sanatın bütün alanlarını kapsayacak şekilde devam edecek. "BÜTÜN HEMŞEHRİLERİMİZİ MİNDERLERİYLE BİRLİKTE SİNEMA KEYFİNE BEKLİYORUZ"Bu akşamdan itibaren yine vatandaşlarımızın, sanatseverlerin oyları ile belirlediğimiz 10 tane filimle birlikte yine 19 Eylül stadyumunda şehir merkezinde eski stadyum olarak da ifade edebiliriz. Minderini alıp gelen ailelerimizle birlikte huzur içerisinde zaman zaman maziye gideceğiz, zaman zaman gösterimde en çok izlenen filmlerle birlikte güzel yaz akşamlarında bir buçuk yıllık pandeminin o ağırlığını üzerimizden atacağız ama mesafe hijyen ve maskeden taviz vermeden inşallah bunu bir kültür şölenine dönüştürmek istiyoruz. "SADECE ETKİNLİK YAPARAK DEĞİL HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROELERLE ALTINORDU'MUZUN MARKA DEĞERİNE DEĞER KATACAĞIZ"Sadece etkinlik yaparak değil. Aynı zamanda gençlerimize, şehrimize, şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize açacağımız kurumlarla birlikte de inşallah hizmet vermeyi düşünüyoruz çok yakında bunlarla ilgili atmış olduğumuz temellerin inşallah tamamlandığını ve şehrimize bilhassa gençlerimize kadınlarımıza ve ailelerimize yönelik hizmetlerimizle o vizyonu dünya kenti Altınordu'muzun marka değerine katma değer sağlayacak bu müesseselerle birlikte her alanda olduğu gibi Altınordu bu dönemde gelecek dönemde kendisinden söz ettirmeye devam edecek. Yaz döneminde bir hassa fındık döneminde şehrimize sıla-i rahim yapacak başta hemşehrilerimiz yine pandeminin geride kalması ile birlikte Karadeniz'i bilhassa ilimizi, şehrimizi ziyaret edecek misafirlerimizi Altınordu'muzda ağırlamaktan duyacağımız memnuniyeti ifade etmek istiyorum. "

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Karadeniz, Tören, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum #Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika


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