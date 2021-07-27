#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

27.07.2021 13:14
#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ ALTYAPI VE ULAŞIMI SORUN OLMAKTAN ÇIKARIYORSağlıklı altyapı, standardı yüksek, konforlu ve güvenli ulaşım hedefi ile Başkan Aşkın Tören'in 'bütün şehir eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda hem merkezde hem kırsalda altyapı ve yol çalışmalarını aralıksız sürdüren...

ALTINORDU BELEDİYESİ ALTYAPI VE ULAŞIMI SORUN OLMAKTAN ÇIKARIYORSağlıklı altyapı, standardı yüksek, konforlu ve güvenli ulaşım hedefi ile Başkan Aşkın Tören'in 'bütün şehir eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda hem merkezde hem kırsalda altyapı ve yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi, vatandaşları yıllardır beklenen hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor. Altyapıda gerçekleştirdiği dev yatırımlar ve planlı çalışmalarla şehri uzun yılların akut sorunlarından kurtaran Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşanan ulaşım sorunlarına da asırlık yollar ile kalıcı çözümler üretiyor. KURTULMUŞ MAHALLESİNİN ÜÇ SOKAĞINDA ON YILLAR SONRA GELEN BETON YOL SEVİNCİAltınordu Belediyesi, standardı yüksek, güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefiyle 72 mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol seferberliğinde birçok bölgede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin kesintisiz bir mesai ile yürüttükleri çalışmalarla birçok mahalleyi beton yol konforuna kavuşturan Altınordu Belediyesi, Kurtulmuş Mahallesi Muhtarı Ali Altuntaş'ın ifadesiyle "100 yıldır bekleyen" Kurtulmuş Mahallesi Kayadibi 1, Kayadibi 2 ve Düz sokaklarda beton yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. BAŞKAN TÖREN "BÜTÜN SAMİMİYETİMİZLE TÜM İMKNLARIMIZLA VE BÜTÜN EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"Başkan Aşkın Tören, "Şehir merkezimizde birçok bölgeyi sil baştan yenildiğimiz altyapısı ve üstyapısıyla modern yaşam alanlarına dönüştürdük. Kırsal mahallelerimizde ise, yıllardır ulaşımda çileye dönüşmüş sorunlara asırlık yollar ile köklü çözümler üretiyoruz. Dönemimiz sonunda altyapı ve ulaşımı bu şehrin gündeminden sorun olmaktan çıkarmış olacağız inşallah. Bir taraftan şehir merkezinde hem altyapı hem üstyapı çalışmalarımızı yürütürken diğer taraftan kırsal mahallelerimizde süren beton yol seferberliğimizde çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Tamamlanan çalışmamız Kurtulmuş Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Bütün samimiyetimizle, tüm İmkanlarımızla ve tüm ekiplerimizle şehrimize, hemşehrilerimize hizmet yolunda gece gündüz sahadayız. Yaşanabilir bir şehir hedefiyle canla başla çalışmaya devam ediyoruz. " şeklinde konuştu. MUHTAR ALTUNTAŞ "MAHALLEMİZ YÜZ YILDIR BU YOLA HASRETTİ"Yapılan çalışmaları değerlendiren Kurtulmuş Mahallesi Muhtarı Ali Altuntaş "Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'den Allah razı olsun. Bu sokaklar yüz yıldır bu yola hasretti. Bugüne kadar buralara hiçbir ekip girmemişti. Başkanımızın ve Altınordu Belediyemizin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz Başkanımıza çok teşekkür ederim" sözleriyle Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinleri ise " bu sokaklarda yıllardır çile çektik. Nihayet Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören sesimizi duydu ve çilemizi sevince dönüştürdü. Başkanımızdan Allah razı olsun" diyerek hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

YORUMLAR
500
İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin! İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin! Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı Ordu'da çilek hasadı başladı Ordu'da çilek hasadı başladı

Ali Altuntaş, Aşkın Tören, Altınordu, Mevla, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Sadece Haberler #EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti
14:26 İstanbul'da çıkan gizemli tünel için ortaya 2 iddia atıldı
14:18 İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi
14:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas elini kürsüye vura vura söyledi: Defalarca kez söyledim aday olmayacağım!
14:09 Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
14:06 Birlikte olmak için karısını ve kardeşini vuran adamın silahlı saldırı yaptığı anın görüntülerine ulaşıldı
14:05 Sosyal medya fenomeni köprüde göğsünü açtı! Hakkında "toplumsal ahlaka aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı
13:59 Paris Saint-Germain'in Müslüman yıldızı gökkuşağı bayraklı formayı giymeyi reddetti
13:55 Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı
13:43 Ümit Özdağ, Ankara Gar katliamından Soylu'yu sorumlu tuttu ve Davutoğlu'nun bunu bildiğini söyledi: "Orada 100'den fazla nasıl insanımız öldü?"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 14:45:50. #1.11#
SON DAKİKA: #EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement