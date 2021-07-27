EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

ALTINORDU BELEDİYESİ ALTYAPI VE ULAŞIMI SORUN OLMAKTAN ÇIKARIYORSağlıklı altyapı, standardı yüksek, konforlu ve güvenli ulaşım hedefi ile Başkan Aşkın Tören'in 'bütün şehir eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda hem merkezde hem kırsalda altyapı ve yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi, vatandaşları yıllardır beklenen hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor. Altyapıda gerçekleştirdiği dev yatırımlar ve planlı çalışmalarla şehri uzun yılların akut sorunlarından kurtaran Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşanan ulaşım sorunlarına da asırlık yollar ile kalıcı çözümler üretiyor. KURTULMUŞ MAHALLESİNİN ÜÇ SOKAĞINDA ON YILLAR SONRA GELEN BETON YOL SEVİNCİAltınordu Belediyesi, standardı yüksek, güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefiyle 72 mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol seferberliğinde birçok bölgede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin kesintisiz bir mesai ile yürüttükleri çalışmalarla birçok mahalleyi beton yol konforuna kavuşturan Altınordu Belediyesi, Kurtulmuş Mahallesi Muhtarı Ali Altuntaş'ın ifadesiyle "100 yıldır bekleyen" Kurtulmuş Mahallesi Kayadibi 1, Kayadibi 2 ve Düz sokaklarda beton yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. BAŞKAN TÖREN "BÜTÜN SAMİMİYETİMİZLE TÜM İMKNLARIMIZLA VE BÜTÜN EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"Başkan Aşkın Tören, "Şehir merkezimizde birçok bölgeyi sil baştan yenildiğimiz altyapısı ve üstyapısıyla modern yaşam alanlarına dönüştürdük. Kırsal mahallelerimizde ise, yıllardır ulaşımda çileye dönüşmüş sorunlara asırlık yollar ile köklü çözümler üretiyoruz. Dönemimiz sonunda altyapı ve ulaşımı bu şehrin gündeminden sorun olmaktan çıkarmış olacağız inşallah. Bir taraftan şehir merkezinde hem altyapı hem üstyapı çalışmalarımızı yürütürken diğer taraftan kırsal mahallelerimizde süren beton yol seferberliğimizde çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Tamamlanan çalışmamız Kurtulmuş Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Bütün samimiyetimizle, tüm İmkanlarımızla ve tüm ekiplerimizle şehrimize, hemşehrilerimize hizmet yolunda gece gündüz sahadayız. Yaşanabilir bir şehir hedefiyle canla başla çalışmaya devam ediyoruz. " şeklinde konuştu. MUHTAR ALTUNTAŞ "MAHALLEMİZ YÜZ YILDIR BU YOLA HASRETTİ"Yapılan çalışmaları değerlendiren Kurtulmuş Mahallesi Muhtarı Ali Altuntaş "Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'den Allah razı olsun. Bu sokaklar yüz yıldır bu yola hasretti. Bugüne kadar buralara hiçbir ekip girmemişti. Başkanımızın ve Altınordu Belediyemizin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz Başkanımıza çok teşekkür ederim" sözleriyle Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinleri ise " bu sokaklarda yıllardır çile çektik. Nihayet Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören sesimizi duydu ve çilemizi sevince dönüştürdü. Başkanımızdan Allah razı olsun" diyerek hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.